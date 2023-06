Belgisch kunstmagazine beschuldigt nieuwe H’art Museum (voormalige Hermitage) van stelen naam en logo

Het logo van Hart Magazine bovenaan en daaronder het logo van het nieuwe H'art Museum oftewel de voormalige Hermitage Amsterdam. Beeld Hart Magazine / H'art Museum

‘Verrassend nieuws vanmorgen,’ schreef Hart Magazine, een kunsttijdschrift, maandagmiddag op Instagram. ‘De Hermitage Amsterdam is aan het rebranden. En het lijkt erop dat ze Hart zo leuk vinden dat ze zelfs onze naam en logo gekopieerd hebben. Goed om te weten dat we in Nederland hoog in aanzien staan.’

De Hermitage Amsterdam, die in 2004 als dependance van de Hermitage in het Russische Sint-Petersburg zijn deuren opende aan de Nieuwe Herengracht en enkele jaren later naar het statige pand aan de Amstelhof verhuisde, maakte maandag bekend vanaf 1 september verder te gaan onder de nieuwe naam H’art Museum. Vanwege de oorlog die Rusland voert met Oekraïne besloot de Hermitage vorig jaar alle banden met Rusland door te snijden.

Sindsdien organiseerde de Hermitage Amsterdam vier tentoonstellingen rond één topstuk van Nederlandse collega-musea en aansluitend werden tentoonstellingen gepresenteerd in samenwerking met de National Portrait Gallery uit Londen (Love Stories – Kunst, passie & tragedie) en de Leiden Collection, een privécollectie uit New York (Rembrandt & tijdgenoten – Historiestukken uit The Leiden Collection).

Maar het museum merkte dat andere musea huiverig bleven om samen te werken vanwege de naam en dus werd er naar een nieuwe, inclusief logo, gezocht. “Zelf hadden we ook al geconstateerd dat de naam de lading niet meer dekt. Met de merkenbureaus Different Company en Faase2 zijn we toen uitgekomen op H’art Museum,” zei directeur Annabel Birnie maandag.

Weinig verschil

Maar wie de logo’s en de namen naast elkaar zet, kan niet anders dan constateren dat er weinig verschil is. En dat vindt ook hoofdredacteur Kathleen Weyts van Hart Magazine. Ze vindt ‘de keuze van een naam, deze ‘bijna’ op dezelfde manier schrijven en een typografie van het logo die ook zeer vergelijkbaar is’ een vreemde keuze van de Hermitage Amsterdam. Ook schrijft ze contact te hebben opgenomen met het museum, maar daar ‘geven ze niet thuis, want buiten de zeer vriendelijke receptioniste staat niemand ons te woord’.

Volgens Weyts gebruikt Hart Magazine het logo al sinds 2019. Volgens haar hebben Hermitage Amsterdam en de merkenbureaus hun ‘huiswerk niet goed gemaakt’.

Bas Kist van merkenbureau Chiever zegt dat als Hart Magazine kans wil maken bij een eventuele rechtszaak er veel van afhangt of het magazine de merknaam heeft geregistreerd. “Anders heb je wel een lastig verhaal,” zegt hij. “Je bent als merk alleen maar beschermd als je het registreert. Je kunt wel zeggen dat de ander te kwader trouw handelt, maar dat moet je dan wel bewijzen.”

Maar in het merkenregister is geen registratie van Hart Magazine te vinden, zegt hij. “Ik begrijp dan ook niet waarom ze nu zo bezwaar maken. Als het zo belangrijk voor ze was, hadden ze dat moeten doen,” aldus Kist.

Bjorn Schipper, advocaat bij Plus One Legal en expert op het gebied van intellectueel eigendom, sluit zich aan bij de woorden van Kist. Wel ziet hij in het merkenregister dat Hermitage Amsterdam onlangs de naam met spoed vast heeft laten leggen en het magazine dat vooralsnog na heeft gelaten. “Als Hart Magazine dat nu alsnog doet, dan moeten ze met de Hermitage op basis van kwade trouw de degens gaan kruisen om wie er rechtmatig in het merkenregister komt te staan, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”

Een rechtszaak om het logo op basis van auteursrecht acht Schipper iets kansrijker. “Als je naar de typografie kijkt, kan ik mij bijna niet aan de indruk onttrekken dat de ontwerper van het logo van het museum iets soortgelijks voorbij heeft zien komen in de culturele sector,” zegt hij. “Dit is wel heel toevallig.”

Hermitage Amsterdam laat via een woordvoerder weten dat ze inmiddels in contact zijn met Hart Magazine en een afspraak willen maken. “We gaan graag in gesprek. Daar willen we niet op vooruitlopen, dus tot die tijd kunnen we er geen verdere mededelingen over doen.”

Hart Magazine was voor verder commentaar niet bereikbaar.

