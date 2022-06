Belangrijkste Nederlandse modeprijs voor Maison the Faux – ‘Onze ambities zijn groots en over the top’

Het Cultuurfonds Mode Stipendium, de grootste modeprijs van Nederland, is woensdagavond uitgereikt aan Maison the Faux. De creatieve studio die zich voordoet als een couturehuis bevraagt met performances de modewereld en schopt heilige huisjes omver. ‘Je koopt bij ons geen schoen meer, maar een uur.’

“We zijn in de zevende hemel,” riep Joris Suk (35) boven de muziek uit in de Hermitage Amsterdam, waar de feestelijke uitreiking plaatsvond met een optreden van de Amerikaanse performance artist Dorian Wood. Samen met Tessa de Boer (32) vormt Suk sinds 2013 het Arnhemse Maison the Faux (MtF). Omschrijven wát MtF precies is, vinden ze lastig, maar alles wat ze doen komt voort uit mode en het bevragen van de waarden en praktijken ervan.

In het begin deden ze dat vanuit de set-up van een klassiek label met shows in Amsterdam, Tokio, Los Angeles en Parijs. Nu maken ze alleen nog unieke stuks op maat, voor Lady Gaga onder anderen, en creëren ze FAUXperiences: multidisciplinaire totaalbelevingen die het publiek uitdagen de wereld in een nieuw licht te zien, een wereld zonder grenzen, oftewel het MtF-universum.

“Een poster child voor een nieuw tijdperk in mode,” aldus het juryrapport. “Het zijn ware vrijheidsstrijders die de exclusieve mindset vervangen door vriendelijke anarchie.”

Performance art, mode, kostuumontwerp en decorbouw, alles komt bij MtF met veel humor en zelfspot samen in bevrijdende toneelstukken, ervaringen, ruimtes en performances. Het duo werkte onder meer in opdracht van het Centraal Museum in Utrecht, Club Guy & Roni in Groningen, festival Down The Rabbit Hole en Schauspiel Frankfurt. Hun nieuwe performance Cradle Nip Go, een samenwerking met Nite waarin Dorian Wood eveneens optreedt, is dinsdag en woensdag te zien in Felix Meritis. Ook is het duo verantwoordelijk voor de vormgeving van de tentoonstelling Dress/Undress, momenteel te zien in Modemuseum Hasselt.

Internationale ambities

“Het voelde de afgelopen twee jaar smerig om groots te dromen,” zei Tessa de Boer woensdag in het feestgewoel. “Maar nu beginnen de internationale ambities weer te kriebelen, en ze zijn groots en over the top. Ons product is veranderd. Je koopt bij ons geen schoen meer, maar een uur. We willen meer gaan werken zoals een parfum. Een uur lang ruik je het sterk, hopelijk blijft het een dag later nog een beetje hangen. We zijn zoekende waar zo’n performance of ervaring thuishoort. Op Art Basel, of wordt het toch New York Fashion week?”

Het duo zit in een fijne flow. In september ontving het al de Gieskes-Strijbis Podiumprijs (60.000 euro). Ook maakten ze kostuums voor de toernee van Janelle Monáe.

Het Cultuurfonds Mode Stipendium wordt jaarlijks uitgereikt aan gevorderde modevormgevers die uitmunten in artistieke kwaliteit. De prijs bestaat uit 50.000 euro (een gift van een anonieme mecenas) en een wisseltrofee ontworpen door Atelier Ted Noten.