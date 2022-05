Bekroonde poppenmusical Avenue Q eindelijk ook in Amsterdam te zien

Avenue Q was al te zien in tientallen andere landen, zoals hier in Mexico. Beeld Getty Images

Avenue Q gaat over de belevenissen van een aantal bewoners van een straat in een buitenwijk van New York. De meeste hoofdrollen in het stuk worden vertolkt door handpoppen, die op het podium worden bespeeld door acteurs. Avenue Q is vaak beschreven als ‘Sesamstraat voor volwassenen’, al hebben de makers van Sesamstraat zich altijd expliciet van het stuk gedistantieerd.

De liedjes gaan onder meer over homoseksualiteit, racisme, dronkenschap en porno. De musical was van 2003 tot 2019 te zien op Broadway in New York, waar het stuk onder meer werd bekroond met de Tony voor beste musical. Sindsdien was Avenue Q al te zien in tientallen andere landen.

Het is de eerste keer dat de veelgeprezen show in Nederland te zien is. In 2011 kondigde producent 3 and A Crowd het plan aan om een Nederlandstalige versie van Avenue Q te gaan maken, maar dat kwam vooralsnog niet van de grond.

HEA Productions is een muziektheatergroep die de Engelstalige musical in Nederland bekender wil maken. Het Amsterdams Theaterhuis is een klein theater in de Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat, in West.