Bekroonde Israëlische schrijver Meir Shalev (74) overleden

Meir Shalev wordt gerekend tot de grootste schrijver uit de moderne Israëlische literatuur. Beeld dpa/picture alliance via Getty I

Zijn werk is in meer dan twintig landen verschenen. In Nederland brak hij in 1994 definitief door met de roman De vier maaltijden. Voor zijn boek Een duif en een jongen ontving hij de prestigieuze Brenner-prijs, de hoogste literaire onderscheiding in Israël.

Zijn laatste roman Zeg het niet tegen je broer zal in januari 2024 bij vaste uitgever Ambo|Anthos verschijnen. Deze roman gaat over twee broers die jaarlijks afspreken in een hotel om daar samen het leven te overdenken.