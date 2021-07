Bekende vrouwen geven zich bloot in nieuwste Linda: ‘Zelfacceptatie gaat in stapjes’

Putjes in de billen, een buikje of rimpels: veel vrouwen zijn onzeker over hun uiterlijk. Waarom omarmen we ons lichaam niet zoals het is? In de nieuwste Linda geven drie bekende vrouwen zich bloot.

Het is voor veel vrouwen herkenbaar. In reclames, in de bladen en op sociale media zien we veelal foto’s van ‘perfecte’ vrouwen voorbij­komen. Maatje 34, geen rimpels, geen vetrol te bekennen en ze hebben al helemaal geen last van slappe armen of putjes in hun billen. Die beelden maken ons onzeker, waardoor we moeite hebben met het accepteren van ons eigen lichaam.

Die perfecte foto’s zijn geen weerspiegeling van de realiteit, stelt Linda-hoofdredacteur Karin Swerink. Dat is precies waarom Swerink zich het hele jaar inzet om zo veel mogelijk verschillende vrouwen, in alle vormen, maten, kleuren en leeftijden, in het blad te laten zien. Nu de zomer van start is gegaan en bikini’s weer uit de kast worden getrokken, wilde Swerink die boodschap kracht bijzetten op de jaarlijkse bikini­cover.

Extra aandacht

Dat er behoefte is aan het publiceren van eerlijke foto’s bewees het blad vorig jaar al. Toen gaven Sonja Bakker, Berget Lewis, Nance Koolen en Linda de Mol zelf zich bloot. De boodschap: zo, dit ben ik. Het bleek een goede inschatting. Lezers van het blad herkenden zich in de beelden en waren vol lof over de achterliggende gedachte. “Het is belangrijk dat dit een keer per jaar extra aandacht krijgt,” legt Swerink uit. “Ook voor jongeren. Sociale media kunnen heftig zijn. Daarom hebben we dit nummer drie vrouwen op de cover. Want met één vrouw kun je geen diversiteit laten zien.”

Die drie vrouwen zijn actrice Esmée van Kampen (33), modeontwerper Winonah de Jong (39) en actrice en schrijver Isa Hoes (54). Al twijfelde laatst­genoemde of zij wel de aangewezen persoon was voor een bikinicover. “Maar juist door die twijfel dacht ze: ik moet het wel doen,” vertelt Swerink. “Achteraf vond ze het geweldig, ze was heel blij dat ze ja had gezegd.”

Diversiteit

Voor Winonah de Jong was het juist geen moeilijke keuze. Zij zei direct ja. “Ik vind het mooi dat dit soort dingen worden aangekaart. Ik heb een dochter van 14 en wil laten zien dat diverse lichamen normaal zijn. Ze moet niet verblind raken door wat nu het beeld is. Mijn dochter is pittig en zelfverzekerd, maar je weet nooit hoe ze later gaat denken. Het blijft een kind in ontwikkeling en daar komen soms ook onzekerheden bij kijken.”

De modeontwerper is meer dan trots dat zij als tweede donkere vrouw, na Michelle Obama, zonder Linda de Mol op de cover van het blad staat. Want ook dat is diversiteit. “Toen ik opgroeide, was er voor mij heel weinig herkenning. Ik heb veel jonge meiden als volgers die mij als hun voorbeeld zien. Dat ik nu op de cover sta, betekent heel veel voor me. Het is een stap in de goede richting.”

Curves

Zelfacceptatie, dat is waar het om draait, benadrukt De Jong. Ook zij moest na haar twee zwangerschappen wennen aan haar lichaam en werd onzeker van het buikje dat ze erbij kreeg. “Het maakte niet uit hoeveel ik sportte, ik kreeg het niet weg. Mijn man zei: ‘Waar zeur je over?’ Toen heb ik het losgelaten. We zijn geweldige vrouwen, ons lichaam doet zoveel voor ons.”

Toch is De Jong aan haar figuur gaan werken nadat ze had ingestemd met de shoot. Ze ging weer op haar eten letten en dook de sportschool in ­– iets dat ze voor de pandemie vier tot vijf keer per week deed. “Ik heb me tijdens de pandemie een beetje laten gaan. En dat ben ik niet. Dat heeft niks te maken met mager of slank willen zijn, hoor. Ik ben een Surinaamse vrouw; ik heb curves en daar ben ik trots op. Maar ik ken ook genoeg vrouwen die daar moeite mee hebben. Tegen hen zeg ik: doe het stap voor stap. Zelf­acceptatie is een proces en door dit soort shoots en media-aandacht wordt het normaal.”

Swerink kan zich daarin vinden. “We maken onze onzekerheid vaak groter in ons hoofd. Ja, als je ouder wordt, worden je armen vaak ook minder strak. Maar die armen hebben wél je kinderen gedragen.” Zelfacceptatie is trouwens makkelijker gezegd dan gedaan, weet de hoofdredacteur. “Probeer stapje voor stapje van jezelf te houden, trots te zijn op wie je bent. Al zijn het kleine stapjes, elke stap is er een. Koop gewoon een grotere maat spijkerbroek, wurm je niet in die te kleine broek. En voldoe niet aan opgelegde normen.” Ook belangrijk: wees wat liever voor elkaar. “Waarom nemen vrouwen elkaar zo de maat in alles? Laten we elkaar steunen.”