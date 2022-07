Beheerste solo’s, die ijle trompet: de coolness van Miles Davis’ halfvergeten plaat

Vandaag (11 juli) in 1937 overleed de Amerikaanse componist George Gershwin aan een hersentumor, 38 jaar oud. Tot zijn bekendste werk behoort de opera Porgy and Bess. Als eerbetoon aan Gershwin beluisteren we Porgy and Bess in de uitvoering van jazzlegende Miles Davis.

Terug in de tijd Schilderen en tekenen deed hij ook, tamelijk fanatiek zelfs. Ooit een schilderij van hem gezien? Nee, zeker? George Gershwin (1898-1937) had op het gebied van de muziek de wereld veel en veel meer te bieden dan als beeldend kunstenaar. Hij is zo’n zeldzame componist die zich evenzeer thuisvoelde in de zogeheten serieuze muziek als in de populaire. Zijn Summertime is een van de meest uitgevoerde songs in de muziekgeschiedenis.

Oorspronkelijk was Summertime een aria in Porgy and Bess, Gershwins opera over bedelaar Porgy en zijn vriendinnetje Bess. Een opera met een geheel zwarte cast, het was in 1935 niet minder dan revolutionair. Net als eerder in zijn Rhapsody in Blue (1924) baseerde Gershwin, die zelfs van Russisch-Joodse afkomst was, de muziek grotendeels op zwarte genres als jazz, blues en gospel, of zoals dat in het laatste geval toen heette: spirituals.

Veel aria’s uit Porgy and Bess werden opgenomen in het Great American Songbook. Veel ervan zijn tot op de dag van vandaag standards in de jazzmuziek.

Waarom nu (her)beluisteren? Porgy and Bess beleefde vanaf eind jaren vijftig een nieuwe populariteit. Op de planken, maar ook op het witte doek (in de filmversie uit 1959 speelde Sidney Poitier de hoofdrol). Miles Davis’ album Porgy and Bess, ook uit ‘59, moet zich tegenwoordig tevreden stellen met een plaatsje in de schaduw van zijn een half jaar later verschenen Kind of Blue, het waarschijnlijk bekendste en populairste album uit de jazzgeschiedenis. Maar alles wat Kind of Blue nog altijd zo aantrekkelijk maakt, zit ook in Davis’ Porgy and Bess: de rust, de wijsheid, de coolness, het beheerste soleren, die prachtige ijle toon van de trompettist zelf.

Maar wat Kind of Blue dan weer niet heeft, zijn de bijdragen van arrangeur en dirigent van Gil Evans. En och, wat spreidde die een lekker warm en zacht bed voor Miles Davis en zijn bandleden (onder wie topmuzikanten als altsaxofonist Cannonball Adderley, bassist Paul Chambers en drummer Jimmy Cobb, ook van de partij op Kind of Blue).

Hoogtepunt ook hier, zoals in vrijwel alle uitvoeringen van Porgy and Bess: Summertime. Van de song/aria bestaan volgens Wikipedia zo’n 25.000 uitvoeringen. Deze hoort in de top 3.

Verder luisteren Meer jazzmuzikanten maakten albums gebaseerd op Gershwins Porgy and Bess. In het zelfde jaar waarin Miles Davis’s Porgy and Bess verscheen, kwam ook een gezamenlijk interpretatie door zangeres Ella Fitzgerald en trompettist Louis Armstrong uit, ook een echte aanrader. Interessant is verder de bewerking van jazzzangeres Cleo Laine en zanger/toetsenist Ray Charles, te vinden op Youtube.