Behaagzieke concertpianist Iris zoekt een man

Iris en de 12 Dates, Net 5.

Het eerste programma dat uit de samenwerking tussen de glossy Linda en Net5 is ontstaan is de zevendelige datingserie Iris en de 12 Dates. Die Iris is concertpianiste Iris Hond en in de eerste aflevering passeerden drie dates de revue. De ­eerste leek een knappe man bij wie ze haar hart kon uitstorten, maar dat was de psychiater die ze na elke date ­bezoekt. Dat begreep Lips echter pas in de loop van het programma, want waar andere realityseries vaak een ­storend uitleggerige voice-over hebben, ontbrak hier elke toelichting. Hoe zag het liefdesleven van Iris er hiervoor uit? Hoe oud was ze? (32, bleek later.) Hoe zijn de dates geselec­teerd?

Enfin, Iris’ probleem was dat ze vooral op zorgzame oude­re mannen viel en een pleaser was, vertrouwde ze haar psychiater toe. En dus was haar eerste date natuurlijk: een zorgzame oude man. Diens idee van een sportief afspraakje was: Iris over een hindernisbaan sturen. Iris deed het om hem te behagen maar had een betere klik met de 32-jarige taxichauffeur die haar naar haar date had gebracht.

Date nummer 2 bleek een prins uit Benin die voor Iris ging koken en grossierde in voorgekookte versierpraatjes als ‘toen ik je zag dacht ik dat je een meermin was’ en, over zijn dakterras, ‘hier kom ik ’s nachts graag om inspiratie te putten uit het universum’. Die onzin werkt misschien in Benin, maar bij Iris gingen er alarmbellen af.

Date 3 pakte het helemaal verkeerd aan. Zijn openingszin was een bevel: “We gaan beginnen met elkaar twee minu­ten in de ogen te kijken.” Toen hij vervolgens ook nog over scharrels begon, knapte Iris definitief op hem af en dat zei ze ook.

Lips kreeg toen weliswaar meer sympathie voor Iris, maar de volgende negen dates gelooft hij wel.

