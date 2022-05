Beginnende theatermakers uit de hele stad bundelen in Frascati hun krachten tijdens festival Town tales

Een interactieve theaterervaring waarbij je wordt ondergedompeld in een episch ritueel. Beeld Obed Akihary

Wat is typerend voor Town tales ten opzichte van andere theaterfestivals?

“Het draait om jonge makers. Over het algemeen jonger dan de artiesten die wij hier normaal gesproken geprogrammeerd hebben staan. Ze ontwikkelen zich nog in hun makerschap en hun zelfstandigheid. Ze zijn de hele structuur van de theaterwereld nog aan het ontdekken. Ik voer hierdoor leuke gesprekken over zaken waar je het normaal gesproken niet over hebt: hoe ze moeten binnenkomen, wat we verwachten dat ze meenemen. Alles wat normaal vanzelfsprekend is.”

Betekent dit dat de artiesten bij Town tales ook voor de eerste keer in het theater staan?

“Nee, de meesten hebben al gespeeld met deze voorstellingen. We hebben veel uitvoeringen die ook al op het festival Rrreuring 2022 van Podium Mozaïek stonden. Hun voorstelling is daar in première gegaan, maar voor veel van hen is dit wel de eerste keer in een onbekend theater.”

Wat was de reden voor het ontstaan van Town tales?

“De samenwerking is vier jaar geleden opgestart. Toen ook nog met Tolhuistuin uit Amsterdam Noord. Bij Town tales is er van alle stadsdelen een theaterhuis aanwezig met verschillende voorstellingen. Het idee is voortgekomen uit het cultuurhuizen-beleid. Vanuit dit gemeentebeleid hebben wij subsidie gekregen om samen te werken. Het doel van Town tales is dat je naar Frascati kunt komen en hier makers van alle stadsdelen bij elkaar kunt zien in een theater, op een avond.”

In hoeverre verschillen deze voorstellingen van het normale programma van Frascati?

“Een leuk voorbeeld is de open mic die wij op de eerste avond hebben. Die vindt plaats in onze eerste zaal. Het is iets wat wij eigenlijk zelden in Frascati vertonen, waar de andere drie theaters dit wel met enige regelmaat hebben staan. Mensen kunnen hierin ter plekke beslissen om op te staan en de microfoon te pakken. We noemen dit het Poetry Café.”

Wat maakt dit Poetry Café dan zo anders?

“Het is qua opzet wat anders, het is laagdrempeliger én mensen kunnen zelf participeren. Je kunt tussendoor heen en weer lopen om een drankje te halen en we houden de deur open. In de klassieke theateropzet duurt een voorstelling een uur tot anderhalf uur, is de deur dicht en heerst stilte en concentratie. Met het Poetry Café hopen we de toon van Town tales duidelijk te maken. Het is voor iedereen hier heel anders dan wat we normaal doen, maar ik denk dat dit juist heel goed is.”

Festival Town tales, Frascati, 18 t/m 21 mei