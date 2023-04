Beetje raar, maar de belangrijkste muziek van maart 2023 kwam uit... 1989?

En woesjjj... Ook maart 2023 is alweer voorbij. Dit waren de afgelopen maand de hoogte- en misschien ook wel dieptepunten in de pop- en jazzmuziek.

Wat was deze maand de belangrijkste release?

Beetje raar, maar dat was de heruitgave van een album uit 1989. In die begintijd van de hiphop schreef het trio De La Soul geschiedenis met 3 Feet High and Rising, een van de beste en vooral ook leukste albums in het genre. Op Spotify en andere streamingdiensten was de plaat eerder nooit te vinden, maar na veel juridisch geharrewar is de muziek nu eindelijk voor iedereen toegankelijk. Op vinyl is het album ook weer te koop. Lees onze recensie van 3 Feet High and Rising.

Effe iets actuelers graag

Depeche Mode, dat al sinds 1980 actief is, kun je moeilijk actueel noemen natuurlijk, maar het is een aangename verrassing dat hun deze maand verschenen vijftiende album Memento Mori behoorlijk goed is. De dood van Andrew Fletcher leek vorig jaar de genadeklap voor de Britse synthesizergroep, maar er blijkt nog wel degelijk leven in te zitten. Memento Mori doet hoopvol uitzien naar de twee concerten die Depeche Mode in mei geeft in de Ziggo Dome. Lees onze recensie van Depeche Mode - Memento Mori.

Iets van nu!?

Helemaal van nu is de Colombiaans-Amerikaanse zangeres Kali Uchis. Wie houdt van de retrozwijmelsoul van Silk Sonic (de groep van Anderson Paak en Bruno Mars), kan vast ook iets met haar album Red Moon in Venus. Beïnvloed lijkt ze daarop ook door de nu-soul van ninetiescoryfee Erykah Badu. Jammer dat Kali Uchis in Nederland zo weinig aandacht krijgt. Het wordt tijd dat ze hier eens komt optreden. Lees onze recensie van Kali Uchis - Red Moon in Venus.

Het beste album van Nederlandse makelij was deze maand?

Makkelijk: Young Hearts van de Amsterdamse Tim van Berkestein alias Benny Sings. Die Anderson Paak die hierboven al werd genoemd is fan van hem. John Mayer trouwens ook. En gelijk hebben ze: Benny Sings maakt heerlijk relaxte muziek, ergens tussen soul en pop in. In Japan is hij naar verluidt ‘big’. In eigen land is hij meer een artiest voor de fijnproever, maar Paradiso verkocht hij onlangs met gemak uit. Lees de recensie van Benny Sings - Young Hearts.

In het Tropenmuseum in Amsterdam ging de tentoonstelling Arabische Diva’s van start, hebben popliefhebbers daar iets te zoeken?

Als ze ook van niet-westerse muziek houden, beslist. Ruim aandacht op de tentoonstelling over Arabische zangeressen en actrices is er voor de Egyptische superster Umm Kulthum (ook wel geschreven als Oum Kalsoum). Ze overleed al in 1975, maar Arabieren, waar ook ter wereld, spreken haar naam nog altijd met de grootst mogelijke eerbied uit. Lees het verhaal over Arabische Diva’s in het Tropenmuseum.

Het muzikale dieptepunt van maart?

Pop is inmiddels zo oud dat muzikanten van de eerste generatie in beangstigend rap tempo komen te overlijden. In de jazz, die veel ouder is, is dat al veel langer aan de hand. Saxofonist Wayne Shorter, die een rol speelde bij zeker drie revoluties in de jazz, leek onverwoestbaar, maar vertrok op 89-jarige leeftijd toch naar de eeuwige jazzvelden. Hij was een échte en belangrijke jazzmuzikant, maar voelde zich helemaal niet te goed om in 1997 mee te toeteren op een album van The Stones. Lees onze necrologie van Wayne Shorter.

Wat zijn komende maand albums om in de gaten te houden?

Er komt een solo-album aan van Thomas Bangalter, ex-lid van het opgeheven Franse houseduo Daft Punk. Van Metallica verschijnt vlak voor hun optredens in de Ziggo Dome het album 72 Seasons. Het Britse duo Everything But The Girl komt na bijna een kwart eeuw met nieuw werk. Gepland in april staat ook een nieuw album van de Amerikaanse rockgroep The National.