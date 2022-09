‘Beestachtige machtsstrijden’ of alles fijn samen doen: deze manier van werken is wat het Nederlands theater uniek maakt

Jan Joris Lamers en Erasmus Mackenna. Beeld Lin Woldendorp

Het kon lelijk worden, staat in het nieuwe boek De collectieven, een unieke theatergeschiedenis. Het jarenzeventigtoneel van de theatercollectieven kon weleens doorslaan in ‘links vormingstoneel, eindeloze plenaire vergaderingen waarachter beestachtige machtsstrijden schuilgingen en nimmer waargemaakte beloftes om het publiek te verheffen’.

Het is een van de weinige harde noten die worden gekraakt over dit fenomeen van antihiërarchische, in totale gezamenlijkheid opererende theatergroepen, dat groot werd in Nederland en Vlaanderen. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden, van administratie tot techniek en van dramaturgie tot toneelspelen, door de leden van het collectief zelf worden gedaan.

Jan Joris Lamers, dit jaar tachtig geworden, en nog altijd actief als theatermaker voor Maatschappij Discordia, is de rode draad in het boek. Het is een eervol en grondig overzicht van een roerig, interessant en nog altijd voortdurend experiment met vorm, inhoud en structuur.

Sommige collectieven sneuvelden in de loop der jaren, zoals Proloog (over wie het vernietigende citaat hierboven gaat), Sater, Carver en Suver Nuver. Anderen bestaan nog altijd, zoals Orkater, ’t Barre Land, Dood Paard, De Roovers en Maatschappij Discordia (die laatste al sinds 1981).

En theatercollectieven zijn nog springlevend, alleen al gezien het feit dat de nu 22-jarige theatermaker Erasmus Mackenna totaal gefascineerd raakte door Discordia en haar werkwijze toen hij als 17-jarige uit Schotland in Nederland aankwam. “Ik sprak nog niet eens Nederlands, maar ik was meteen gegrepen door wat zij deden. Het idee van direct contact met het publiek en alles samen doen, trok me enorm aan.”

Stug volhouden

We zitten in het donkere, heerlijk rommelige pakhuis van Discordia in een zijstraatje tussen het Singel en de Herengracht. Lamers is vereerd dat er een boek is, maar is ook te bescheiden om de eer op te strijken als een van de grondleggers van het collectieve werken. Hij maakte als acteur de roerige jaren 60 mee en de nasleep van Aktie Tomaat, waarbij de oude, hiërarchisch opererende toneelgezelschappen door een jonge garde werden opgeschud. Jonge toneelspelers verlangden naar meer contact met publiek, samenwerken, maken en niet alleen spelen.

Lamers was medeoprichter van het legendarische Werkteater in 1970, dat voorstellingen maakte over het gewone leven, in gezamenlijkheid. Kort erna volgde het Onafhankelijk Toneel en in de jaren 80 Maatschappij Discordia, nog altijd in werking. “We zijn gewoon doorgegaan, stug volhouden. En geïnteresseerd blijven in elkaars talent.”

Ondanks acht jaar subsidiestop bleven Lamers en zijn huidige compagnons Annette Kouwenhoven, Miranda Prein en Matthias de Koning voorstellingen maken. “Jullie kunnen goed ruziemaken, daarom zijn jullie er nog!” zegt Erasmus Mackenna.

“Een collectief is gewoon dat er zo min mogelijk verdeling van taken is,” zegt Lamers. Mackenna legt het uit als: “In andere meer hiërarchisch geleiden gezelschappen is er een regisseur die bepaalt, maar dat wordt in een collectief door de groep overgenomen.” Collectieven spelen vooral in vlakkevloertheaters, niet in de klassieke schouwburgen.

Vaak in tijden van crisis

In de pakweg vijftig jaar dat het theatercollectief groot is geworden en het zijn expliciet linkse veren afschudde, is de werkwijze ook naar grotere gezelschappen doorgesijpeld, al heeft een collectief dan weer nooit een echt groot gezelschap overgenomen.

Geen van de grote stadsgezelschappen als Internationaal Theater Amsterdam (ITA), Het Nationale Theater in Den Haag of het Rotterdams Theater wordt door een collectief geleid. Maar het contact zoeken met het publiek, een grotere rol in het maakproces voor de acteurs en het zelf maken van voorstellingen, zonder uit te gaan van een tekst: die manier van werken is nu overal in het theater in Nederland.

Mackenna ziet om zich heen jonge regisseurs, acteurs en theatermakers ook naar collectief werken grijpen. In het boek staat dat collectieven vaak ontstaan in tijden van crisis. Dat ziet Mackenna ook. En tegenwoordig zijn er crises te over. Zowel Mackenna als Lamers hoopt dat er toekomst blijft voor het collectief, want er is altijd te weinig subsidie.

Mackenna heeft zelf de ‘coöperatie’ Lenz, met Marit Hooijschuur en Roel Pronk. Dat is nauwelijks nog een ‘collectief’ te noemen, eerder een driemensschap. Maar ooit zullen ze een groot gezelschap leiden, als collectief. “Het bestaat misschien nog niet, maar we gaan het doen.”

Frans Banninck Cocqpenning Toneelspeler, regisseur, scenograaf en vormgever Jan Joris Lamers heeft donderdag de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt gekregen door de Amsterdamse cultuurwethouder Touria Meliani. Lamers kreeg deze onderscheiding vanwege zijn ruim vijftigjarige onbetwiste belang voor het Nederlandse theater.