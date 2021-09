Beeldend kunstenaar Natasja Kensmil wint Johannes Vermeer Prijs

Beeld Cunny Janssen

Natasja Kensmil volgde haar opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie en De Ateliers, de postacademische opleiding aan de Stadhouderskade. Ze maakte naam met grote, detailrijke en gelaagde doeken, waarmee ze de kijker confronteert met de schaduwkanten van het menselijk bestaan en onze geschiedenis. Tegenstellingen als macht en onmacht, het aardse en het spirituele en opoffering en geweld spelen daarbij een grote rol. Volgens de jury, die deze editie onder leiding stond van politicus Andrée van Es, weet Kensmil ‘op haar eigen manier een verbinding te leggen tussen erfgoed en actualiteit, en maakt zij deze op indringende wijze zichtbaar op doek en papier’. Kensmil won al diverse prijzen, waaronder de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst (1998).

Tentoonstellingen

De afgelopen jaren was Kensmils werk te zien in musea in binnen-en buitenland, waaronder het Stedelijk Museum (een serie ‘huwelijksportretten’ van Johan de Witt en Wendela Bicker in de veelgeprezen tentoonstelling In the Presence of Absence). In de Amsterdam Museum-vleugel van de Hermitage is tot en met 2 januari nog een bijzondere interventie van haar hand te zien: Kensmil maakte een serie sinistere schilderijen van archetypische regentessen, die getuigen van de donkere kant van een periode van verrijking, en daarmee een fraaie aanvulling vormen op de vaste tentoonstelling Groepsportretten van de zeventiende eeuw.

In het Fries Museum in Leeuwarden is tot en met 9 januari nog een werk te zien dat Kensmil speciaal heeft gemaakt voor de tentoonstelling Icons. In Kunsthal KAdE in Amersfoort opent 25 september A Poison Tree, haar eerste overzichtstentoonstelling in Nederland, met een dwarsdoorsnede uit haar oeuvre, van de vroegste werken uit eind jaren negentig tot recentere series. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert vanaf 1 november een kleine presentatie in de OCW-Etalage, een tentoonstellingsruimte naast de ingang van het ministerie.

Voortdurende coronacrisis

De Johannes Vermeer Prijs is in 2009 door de Nederlandse regering ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. Sindsdien ging de oeuvreprijs naar Pierre Audi, Alex van Warmerdam, Erwin Olaf, Marlene Dumas, Rem Koolhaas, Irma Boom, Michel van der Aa, Steve McQueen, Iris van Herpen, Ivo van Hove en Rineke Dijkstra.

Net als vorig jaar stond de jury nadrukkelijk stil bij het belang van de Johannes Vermeer Prijs, tegen de achtergrond van de voortdurende coronacrisis. “De jury is zich zeer bewust van de buitengewone impact van het afgelopen jaar op de individuele kunstenaar, en spreekt haar bewondering uit voor al diegenen die daar in eenzaamheid op hebben gereflecteerd.”