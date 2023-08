Beeldend kunstenaar Joop Sanders (101) miste in de VS net de hoogtijdagen van het abstract expressionisme

Joop Sanders in 1980. Beeld Timothy Greenfield-Sanders

Hoe de geschiedenis een kunstenaar kan vergeten, bewijst het verhaal van Joop Sanders. De getalenteerde beeldend kunstenaar studeerde in de jaren veertig bij de gerenommeerde George Grosz, was bevriend met de wereldberoemde schilders Willem en Elaine de Kooning en deed als jongste deelnemer mee aan de oprichting van The Club, een hub van het Amerikaanse abstract expressionisme, maar zijn naam haalde de lijstjes beroemde kunstenaars van die periode niet.

De Amsterdamse Sanders was als zeventienjarige jongen in 1939 vanwege het oprukkende nazisme Nederland ontvlucht om naar New York te gaan en daar bij zijn tante te werken. Later zou blijken dat hij net op tijd was, want de andere leden van zijn Joodse familie kwamen ernstig in het nauw. Zijn ouders en zijn jongere zusje wisten weliswaar de Holocaust te overleven door onder te duiken, maar een groot deel van zijn familie haalde het einde van de oorlog niet. Zijn andere twee zussen kwamen in Westerbork terecht. Een wist te ontsnappen, en te overleven, terwijl de ander naar Sobibor werd gestuurd en werd vermoord.

Geraffineerd

Een verblijf van meerdere jaren in Europa schreef Sanders uit de kunsthistorische boeken. Tijdens dat verblijf, toen hij zijn vrouw en kinderen voor het eerst aan zijn familie kon voorstellen, exposeerde Sanders zijn expressionistische werken in Europese galeries en musea. Hij woonde met zijn gezin in Amsterdam.

Toen hij in 1959 naar de VS terugkeerde, zodat hij zijn Amerikaanse staatsburgerschap niet zou verliezen, waren de hoogtijdagen van het abstract expressionisme voorbij. Popart rammelde al aan de deuren. Sanders had nog wel een solo-expositie in het Stedelijk Museum Amsterdam in 1960, waar hij grappig genoeg juist als eerste Amerikaanse abstract expressionistische kunstenaar werd gevierd.

Spring, uit 1959. Beeld Archief Joop Sanders

Niet iedereen was overigens enthousiast over die tentoonstelling. Een recensent van De Telegraaf schreef dat zijn doeken ‘gauw volgesmeerd’ aandeden en 'zijn complexerige exposities’ vond hij ‘irriterend’. Het Parool schreef in 1960 positiever: ‘Sanders beperkt zich meestal voorzichtig tot combinaties van appelgroene en blauwe vlekken op wit. Een heel enkele keer steekt hij, rang, met zijn penseel een toetsje rood ertussenin. Geraffineerd hoor!’

Het bleef bij die ene grote solo-expositie in een vooraanstaand museum. Rogier Ladee, neef van de schilder, vindt dat ‘volledig onterecht’. “Mijn oom was ontzettend goed. In zijn jongere jaren schilderde hij ook figuratief, hij maakte portretten van verschillende leden van de familie. Hij schilderde ze exact na, uit zijn hoofd.”

Sanders ging naast het schilderen lesgeven aan universiteiten als de University of New York en aan Berkeley. Of hij bitter was over de uitgebleven roem, durft zijn schoonzoon Timothy Greenfield-Sanders niet te zeggen. “Elke kunstenaar wil volledige aandacht, maar hij bleef wel de rest van zijn leven schilderen.” Dochter Karen vult aan: “Hij had nog vele exposities bij goede galeries.”

De laatste jaren leefde Sanders een teruggetrokken bestaan in het noorden van de staat New York, waar hij begin juli op 101-jarige leeftijd overleed. Zijn werk is opgenomen in de collectie van grote musea als het MoMA in New York, het Philadelphia Museum of Art en het Stedelijk Museum.

