Beeldbrekers maken Van Gogh Museum diverser: ‘Niks voor ons zonder ons’

De Beeldbrekers willen tonen dat er verschillende manier van groei zijn, onder meer met aandacht voor de mentale toestand van Vincent van Gogh. Beeld van gogh museum

“Dit is voor mij persoonlijk heel groot,” vertelt de 21-jarige Beeldbreker Carmène Margarita. “Het Van Gogh Museum is natuurlijk zowel nationaal als internationaal enorm bekend. Dat zo’n museum jou het vertrouwen geeft iets te creëren en daarmee aangeeft van ‘hé, wij willen jou ook in het museum zien’, dat is echt iets goeds.”

Met ‘jou’ bedoelt Margarita met name jongeren met een biculturele achtergrond, die volgens haar en de andere Beeldbrekers te weinig door de culturele sector worden gezien. “Het museum is een erg witte omgeving, zowel vóór als achter de schermen. Biculturele jongeren voelen zich hier niet thuis.” Jammer, vindt ze, ‘want kunst en cultuur zijn juist zo belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling’.

Herkenning

Daarom moet er binnen het aanbod van het museum iets zijn waar biculturele jongeren zich aan kunnen spiegelen, stelt Margarita. “De interesse moet uiteraard van twee kanten komen, maar de bewustwording vormt al een begin.” Dat de Beeldbrekers daar de uitgelezen personen voor zijn, is dan ook logisch. “Tenslotte komt er geen kunst voor ons, zonder ons.”

Vier jaar geleden startte het Van Gogh het onderzoekstraject Van Gogh Verbindt waarmee het museum wilde onderzoeken hoe het diverser kon worden. Hieruit is een vaste denktank aangesteld die de naam De Beeldbrekers kreeg. De zeventien jongvolwassen die hieraan deelnemen, allen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar, zorgen voor ‘reflectie en een frisse wind’, zo schrijft het Van Gogh zelf. ‘Zo kan het museum onderzoeken hoe het relevant kan blijven voor een nieuwe generatie museumbezoekers.’

Grillige Groei

In het museum is momenteel de eerste presentatie te zien, gemaakt door een viertal Beeldbrekers, waaronder Margarita. Voor de expositie Grillige Groei, bedacht de vier het thema zelf. “Samen met Sara, Emmanuela en Jaouad hebben wij een wand van het museum ingericht. Hiervoor hebben we het ‘grillige’ levensverhaal en de groei van Van Gogh uitgelicht,” vertelt Margarita.

De Beeldbrekers willen met de expositie tonen dat groei niet per se lineair is en dat er verschillende manier van groei zijn. In haar eigen gedeelte van de muur legt Margarita de focus op de mentale toestand van Vincent van Gogh. “Door met zijn zelfgeschreven brieven te laten zien door wat voor moeilijke periode hij ging, leer je dat hij ook gewoon een mens was. Op deze manier hoop ik een ander beeld van de kunstenaar te geven dan ‘de gekke schilder’ zoals hij ook bekendstaat.”

De expositie Grillige Groei van de Beeldbrekers is vanaf 7 oktober te zien in de vaste collectie van het Van Gogh Museum. De collectie blijft voor minimaal drie maanden in het museum.