‘Bedrog Kahmann Gallery in Centrum kost fotografen en klanten tienduizenden euro’s’

De Kahmann Gallery in 2020. Beeld Jelle Draper

­Kahmann (1959), een van de grotere verkopers in de Nederlandse fotografiewereld, verkocht het werk van fotografen regelmatig voor meer geld dan was af­gesproken. Het verschil stak hij in eigen zak, constateerde de Volkskrant na het inzien van documenten. Ook kreeg de krant meldingen van bronnen die anoniem willen blijven ‘omdat ze voor hun carrière vrezen’.

In totaal zou de Amsterdammer ‘minstens tienduizenden euro’s extra’ hebben geïncasseerd van kopers van foto’s zonder dat de makers of aanbieders van die werken daarvan wisten. Drie fotografen die Kahmann confronteerden met onregelmatigheden, kwamen volgens de Volkskrant schikkingen overeen met de galeriehouder.

In de afgelopen jaren verlieten meerdere fotografen de galerie. Casper Faassen maakte in juni via Instagram duidelijk dat er iets aan de hand was aan de Lindengracht. De fotograaf en schilder schreef dat hij na zeven jaar niet langer verbonden was aan Kahmann Gallery. ‘Als een pleitbezorger van een meer transparante kunstwereld zal ik deze week een prijslijst op mijn website publiceren,’ meldde hij onder andere.

Reacties Kahmann

Kahmann stelde in eerste instantie dat er niks klopt van de beschuldigingen. Niet veel later vroeg hij de Volkskrant die eerste reactie ‘te verwijderen’. Per mail aan de krant liet hij onder meer weten dat drie fotografen zich bij hem hebben gemeld en verder niemand anders. Later meldde Kahmann dat hij zich niet meer gaat bemoeien met de financiële afhandeling van de verkopen door zijn galerie. ‘Facturen naar klant en fotograaf worden vanaf nu door een derde opgesteld.’