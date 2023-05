Beaus horrorwereld in ‘Beau is Afraid’ is verknipt en uitvergroot tot groteske proporties

Uit ‘Beau is Afraid’. Beeld Filmdepot

“Heb je het gevoel dat je erheen gaat met realistische verwachtingen?” vraagt de therapeut aan Beau in de openingsscène van Ari Asters Beau is Afraid. Hij heeft het over Beaus ophanden zijnde bezoek aan zijn moeder, maar het is evengoed een vraag die de kijker zichzelf op dat moment kan stellen: ben je klaar voor deze trip?

Wie onder de indruk was van Asters eerste twee speelfilms Hereditary (2018) en Midsommar (2019) en nu gelijksoortige horror-met-diepgang verwacht, komt in ieder geval bedrogen uit. Al zijn ook hier weer, net als in die twee eerdere films (zie kader), verknipte familierelaties en een onderdrukt rouwproces twee van de (vele) ingrediënten.

Welke verwachtingen je vooraf ook hebt van Beau is Afraid, de film gaat sowieso een andere kant op. Telkens als je denkt grip te hebben op de wilde wereld die Aster ons voorschotelt, zwenkt de film naar iets nieuws en staat alles weer op losse schroeven. Vanaf het begin is duidelijk dat we in handen zijn van een onbetrouwbaar verteller, maar hoe ver die ons zal voeren in zijn existentialistische gruwelkomedie valt dan nog niet te bevroeden.

Joaquin Phoenix is het anker van de film

Dat Beau is Afraid desondanks niet vervalt in willekeur, is te danken aan Joaquin Phoenix, die in de titelrol het anker van de film is – geen acteur die zo mooi wezenloos kan spelen als hij. En het zit hem in het feit dat Beau is Afraid onder al die vreemde en vervreemdende wendingen een heel simpele structuur heeft: de film toont een mensenleven, van begin tot eind, van geboorte tot dood.

Aan bovengenoemde therapiesessie gaat een korte proloog vooraf: een geboortescène, getoond vanuit het lichtelijk huiveringwekkende perspectief van de baby die geboren wordt – misschien wel de eerste weergave van Freuds ‘geboortetrauma’ in de filmgeschiedenis. In de achtergrond horen we de paniekerige moeder roepen waarom haar kind niet huilt. Die paniek blijkt de grondtoon voor de hele film.

Vervolgens dompelt Aster ons bijna drie uur lang onder in het hoofd van de bange titelheld. Beaus wereld is een spiegelpaleis waar de dingen wel lijken op de wereld zoals die in werkelijkheid is – maar dan met alle narigheid een tikkie versterkt. Of nou, een flinke tik. Een klap. Een dreun.

Beau woont in een appartement in een slecht onderhouden pand in een grote stad. Voor zijn deur liggen de lijken letterlijk op straat, iemand die van een flat wil springen wordt vanaf de grond aangemoedigd en in Beaus gebouw springen de vonken van de lift.

Het pandemonium van seks en geweld probeert Beau met alle macht buiten de deur te houden. Maar in de haast om zijn vliegtuig te halen voor die reis naar zijn moeder, om de sterfdag van zijn vader met haar door te maken, laat hij heel even zijn sleutels in zijn geopende deur zitten – en dan zijn ze weg, samen met zijn koffer. Beau blaast zijn reis af en krijgt niet veel later een telefoontje: zijn moeder is plotseling overleden. Overmand door schuldgevoel begint aan hij aan een odyssee om op tijd voor de begrafenis terug naar zijn ouderlijk huis te komen.

Freud en Oedipus zijn nooit ver weg

Rode draad in zijn omzwervingen zijn relaties tussen ouder en kind, en specifieker tussen moeder en zoon. Ook hier weer is Freud nooit ver weg, en ook Oedipus komt geregeld om de hoek kijken. De bouwstenen zijn situaties die velen meemaken – een hervonden jeugdliefde, een pleeggezin, een begrafenis, een familiegeheim. Maar dan allemaal opgevoerd, verknipt en uitvergroot tot groteske proporties.

Als je denkt dat je alles hebt gehad, komt Aster op de proppen met een droomachtig geanimeerde scène die een korte film op zich zichzelf zou kunnen zijn. (Deze film-in-de-film werd gecreëerd door de Chileense filmmakers Joaquín Cociña en Cristóbal León, die de klus kregen op basis van hun volstrekt unieke The Wolf House.)

Beau is Afraid is niet voor iedereen – en als je het niks vindt, vind je het héél erg niks. Onverschillig blijven is hier geen optie. Maar voor wie op Asters golflengte zit, kan het napraten over wat het allemaal te betekenen heeft minstens zo lang duren als de film zelf.

Boegbeeld Beau is Afraid was een van de tien scenario’s die Ari Aster naar verluidt al had klaarliggen op het moment dat hij met Hereditary een hit van formaat scoorde. Die film en opvolger Midsommar maakten Aster niet alleen een van de voormannen van wat inmiddels ‘elevated horror’ wordt genoemd, maar ook een belangrijke pijler onder het succes van filmstudio A24. Beide films zijn deze week opnieuw te zien in filmhuis Lab111 en Pathé City. ‘Als het allemaal niet zo pijnlijk was, zou je erom kunnen ­lachen,’ schreef collega Bart van der Put destijds over Hereditary. In Beau is Afraid slaat de meter nu de andere kant op, maar de mix is hetzelfde. De contouren voor Beau is Afraid waren er al meer dan tien jaar geleden. In 2011, nog op de filmschool in Los Angeles, maakte Aster de korte film Beau (online te zien via het Internet Archive), over een paranoïde man wiens sleutels uit zijn voordeur verdwijnen. En al in 2014 schreef hij de eerste versie van de speelfilm, al was die versie zeker een uur korter dan de film uiteindelijk werd.

