Beau zag zijn ambities als de nieuwe Apollo Henkie sneuvelen

Lips is van de generatie die de Apollovluchten van de Nasa nog bewust heeft meegemaakt en als jong Hannetje zelfs mocht opblijven om de landing op de maan live mee te maken. Je had destijds Apollo Henkie – Henk Terlingen – die de maanlanding versloeg, maar Apollo Han was nauwelijks minder gedreven.

Dus toen Elon Musk zijn ruimteavontuur aankondigde, voelde Lips zich weer een beetje dat jongetje dat Neil Armstrong de eerste stap op de maan zag zetten. Ook al is SpaceX een megalomaan avontuur van ‘een opgeblazen joch met te veel geld’, zoals Margriet van der Linden Elon Musk noemde in M, maar dat is Trump ook. Musk doet tenminste interessante dingen met zijn fortuin en zeg nu zelf: die coole ruimtepakken van de SpaceX-astronauten zijn alleen al het geld waard.

Bij Beau zou de lancering live worden uitgezonden en Beau van Erven Dorens verheugde zich er erg op. Het werd echter spannend want het weer op Cape Canaveral in Florida zat behoorlijk tegen. Tegen het geplande tijdstip begon het te onweren en dus werd de lancering uit­gesteld. Zielig voor Beau, die zijn ambities als de nieuwe Apollo Henkie zag sneuvelen. Het was een schrale troost dat hij, vanwege een item over de droogte in Nederland, weervrouw Helga van Leur aan tafel had, die kon uitleggen dat onweer heel gebruikelijk was in Florida en dat orkaan Bertha roet in het eten gooide. RTL-correspondent Erik Mouthaan berichtte vanuit de VS dat Florida ‘een goede plek om raketten te lanceren is, maar het is wel vaak slecht weer’.

Dat leek Lips nogal tegenstrijdig, maar Beau ging vrolijk verder met een item over Lego. Ook een jeugdherinnering van Lips, maar toch minder spectaculair.

