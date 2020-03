Beau van Erven Dorens was een verademing dit weekend

Beau blijft binnen, RTL 4

Na avonden lang te hebben gekeken naar talkshows met virologen, professoren en politici, was het een verademing dit weekend Beau van Erven Dorens aan het werk te zien. Zijn programma Beau blijft binnen draait óók om corona, maar dan op menselijke schaal.

Bij Beau gaat het niet om afvlakkingscurves en het aantal ic-bedden, maar over hoe je het thuis een beetje leuk houdt met z’n allen. Hij maakt het programma vanuit zijn woonkamer, als een talkshowhost gezeten achter een tafel, maar wel in een decor van roze gordijnen en een schemerlamp. Net buiten beeld een puberzoon op de bank, die als hem wat gevraagd wordt assisteert.

Via videochats praat hij met BN’ers en andere Nederlanders. Zo weet Lips na twee afleveringen dat Maxim Hartman heel goed alleen kan zijn, Frank Lammers een badjas met Playboylogo heeft en Janny van der Heijden zondag gewoon asperges at. Beau laat grappige filmpje zien van hoe mensen zich vermaken nu ze thuis zitten en hij doet een lockdownkwis – spoiler: op de meeste vragen is het antwoord corona.

Maar niet alles is alleen maar lollig. Zo belt hij met ex-marinier Peter, die hij volgde in Beau en de veteranen. Eén bonk spieren, maar nu al dagen in een ziekenhuisbed aan de extra zuurstof.

Een kleindochter die eerst twee weken in thuisisolatie ging, zodat ze daarna bij haar oma kon intrekken, verdient wat Lips betreft een medaille voor zorgzaamheid.

In de houtje-touwtjeshow houdt Beau uitgeprinte foto’s half voor de camera en schakelt regelmatig naar het verkeerde videokanaal. En dat maakt helemaal niet uit. Het mag dan allemaal niet zo gesmeerd lopen qua beeld- en geluidskwaliteit: het is precies hoe we nu allemaal met vrienden en familie communiceren.

En laat dat nou net de boodschap zijn: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

