Beau van Erven Dorens is weer terug op tv: ‘Ik ben helemaal klaar met dat zure gedoe’

Hij hervat maandagavond zijn dagelijkse talkshow én lanceerde Lago di Beau: BN’ers interviewen aan het Comomeer. Beau van Erven Dorens is, zegt hij zelf, een ‘veelvraat, maar ook snel verveeld’. Aan de talkshowtafel wil hij een optimistische toon aanslaan.

Vanaf maandagavond ontvangt hij opnieuw actuele gasten aan zijn eigen talkshowtafel. Maar Beau van Erven Dorens (51) wilde zijn gesprekken meer uitdiepen. De oplossing was eenvoudig: een nieuw praatprogramma. Hoewel nieuw.... Lago di Beau lijkt verdraaid veel op Villa Felderhof, het succesnummer van Rik Felderhof die vijftien jaar lang twee bekende Nederlanders meenam naar de Côte d’Azur, ze daar in een luxe villa in de watten legde en interviewde.

Bij Beau van Erven Dorens zitten ze aan het Italiaanse Comomeer. Een tikje provocerend heeft hij óók een hoed mee, het handelsmerk van Felderhof. RTL heeft hem zelfs op de promofoto gezet. Maar begin tegen hem niet over jatten of lenen van het idee van Felderhof. “Zelfde format? Geen seconde over nagedacht. Iedereen mag er van alles over zeggen, maar het interesseert me geen moer. Natuurlijk was dat het oer-programma, maar jongens toch, BN’ers meenemen naar het buitenland, dat is al 500 keer gedaan. Zijn we dan allemaal schatplichtig aan Rik Felderhof?”

Dan, met een veelzeggend lachje: “Ik kwam Rik vorig maand tegen op Bonaire, waar hij woont en ik met mijn zoons aan het surfen was. Zat ik toevallig naast hem in een restaurant. Was wel leuk. Hij wist van mijn programma. Maakte zich zorgen of ik gepikeerd was over zijn uitspraken. Die had ik niet eens gelezen, maar hij vond dat Winston (Gerschtanowitz) een goede opvolger zou zijn. Ach, ik vind het allemaal prima.”

IJdeltuit

Of het gezellig was? “Nou, ik heb vroeger best taaie columns over hem geschreven in Nieuwe Revue. Behoorlijk uitgehaald zelfs. Dat hij zo’n ijdeltuit was en zo. Als je dan zo iemand tegenkomt en spreekt, is het toch weer anders. Best een aardige vent. En een vakman, hoor. Hij heeft dat programma gewoon goed gedaan.”

Aan het Comomeer praat Van Ervens Dorens met prominenten als Claudia de Breij, Tijl Beckand, Nick Schilder en Ruud de Wild. “In verschillende samenstellingen in een andere omgeving. Aan het meer, wat waterskiën, lekker eten, de lolligheid. Dat levert andere gesprekken dan over weer een nieuw boek, programma of plaat. Die diepte is het hart van het programma. Ernst Kuipers die vertelt over zijn afkomst, familie en dromen. Over zijn vader, die huisarts was. Moeder apotheker. Vier broers. Hoe ging dat bij hem thuis?”

“Tijl Beckand kennen we als de grappenmaker. Maakt daar ook grappen, maar vertelt ook over zijn scheiding. De zware tocht die hij heeft afgelegd voor dat hij erachter kwam dat het niet meer verder kon. Het was hartverscheurend.” Zijn droomgast voor een tweede seizoen? “Anouk!”

Als je Van Erven Dorens vraagt of hij juist die kant op wil, de rol van interviewer en portretmaker, zegt hij: “Ik ben een veelvraat, ik wil eigenlijk alles, maar ik raak ook snel verveeld. Dus doe ik er dingen bij. Een soms zet je dan dingen overboord, zoals acteren. Kennelijk is er een reden dat dat niet lukt. Dan moet je op een gegeven moment zeggen: fak it. Er blijft zoveel moois over in het leven. De talkshow begint ook weer. Elke dag een wedstrijd. Mijn basis. Daaromheen verzin ik dan andere dingen.”

Energievretend

Alleen bij de maatschappelijk betrokken programma’s, waarmee hij de laatste jaren naam maakte (Beau Five Days Inside, Amsterdam en Rotterdam Project) is hij niet altijd meer het gezicht. “Het is ongelooflijk energievretend en slopend. Ik heb het vijf jaar gedaan, maar ben er klaar mee. Mijn hele telefoon zit vol met mensen die ik in die tijd heb ontmoet. Met wie ik nog steeds contact heb. Deze week ben ik nog bezig geweest een dakloze man/jongen uit 2015 te helpen. Buiten de camera’s. Ze laten mij niet los en ik hen ook niet. Ik blijf de programma’s produceren, maar zit er zelf niet meer in.”

Tot half februari zit hij aan RTL’s talkshowtafel. Beau van Erven Dorens voelt zich er steeds meer senang . “Ik ben gewoon oprecht geïnteresseerd. Een sociaal dier, net als mijn vader. Ik hoop dat mensen vertrouwen hebben in mij als beschaafde gesprekspartner. Ik ben er niet op uit om hen verschrikkelijke dingen te laten zeggen. Zo kom je nergens denk ik.”

“We zijn gebonden aan de wetten van de talkshow. Natuurlijk moet het over vandaag gaan. Maar er zijn meer manieren om ‘vandaag’ te behandelen. We zitten met z’n allen in de penarie, maar het moet niet somber worden. Ik wil mensen behalve informeren ook verwarmen. Ik ben helemaal klaar met dat zure gedoe. Laten we kijken of we een béétje licht kunnen brengen. Al die meningen... Je kunt het ook omdraaien in: heb je ideeën? Hoe gaan we dit dan aanpakken? Zo zit ik zelf ook in elkaar. Heb ik ook van mijn vader. Als het hard regent, zegt hij: Kijk dáár wordt het al lichter, dáár is de zon. Vind ik eigenlijk wel mooi.”

Beau, dagelijks, 22.00 uur, RTL 4.

Lago di Beau, zondag. 21.35 uur. RTL 4.