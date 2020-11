Beau van Erven Dorens: ‘Ik zie mezelf als een soort smeerolie’

Beau van Erven Dorens heeft het stokje van Eva Jinek weer overgenomen voor de dagelijkse talkshow op RTL4. Beeld ANP

In talkshows is de coronamoeheid toegeslagen.

“Talkshows moeten brengen waar we de hele dag mee bezig zijn. En dat is, helaas, nog steeds corona, corona, corona. En natuurlijk worden jij, ik en het hele volk daar ontzettend moe van, maar we moeten essentiële informatie blijven geven. Elke dag is er nieuws. Het is van levensbelang dat we dat blijven delen. Maar uiteraard moet er ook ruimte zijn voor meer warmte, hartelijkheid, liefde en humor, zeker nu we de winter ingaan. Duizenden mensen zitten thuis met een halve burn-out, zijn eenzaam of komen in de schulden. Het is mijn taak daar aandacht aan te besteden.”

De talkshows op NPO en RTL zijn inwisselbaar geworden.

“Onzin. Die shows zijn heel anders. Ik kan niet ontkennen dat het vaak over dezelfde onderwerpen gaat. Eva en ik, we zitten in ons eentje, bouwen een band op met het publiek, maar ook met de gasten die vaak terugkomen. Bij Op1 zitten ze met z’n tweeën en dan elke dag weer een ander koppel. Een belangrijk verschil. De band met de kijker ontbreekt daardoor.”

“Op1 is minder een personalityshow. Plus de manier waarop zij de onderwerpen bespreken, daar zit toch een bepaalde stijfheid in die nu eenmaal bij de Publieke Omroep hoort. Ik zeg niet dat de lach verboden is, maar je ligt er niet in een deuk of zo. Mijn mooiste momenten zijn als ik huilend van de lach aan tafel zit, of juist huilend van ontroering.”

Talkshowhosts moeten niet hun eigen mening geven, zoals Fidan Ekiz en Renze Klamer in De Vooravond.

“Eens. Het draait om de gast, om het onderwerp, om het nieuws. Ik zie mezelf als een soort smeerolie. Natuurlijk komt het voor in een gesprek dat je zegt: ‘ik kan me voorstellen dat…’ of ‘eigenlijk vind ik dat je onzin praat’, of dat je het eens ben met de gast. Het is ook een personalityshow. Dus je moet jezelf laten zien. Maar om nu op te komen, te gaan zitten en te zeggen: ‘ik vind dit, ik vind dat’. Ik snap daar echt helemaal niets van. Het past ook niet bij de Publieke Omroep. Een rare ontwikkeling.”

Nederlanders moeten niet zo zeuren over de coronamaatregelen.

“Nou, dat mogen ze best. Iedereen mag zeuren en kritisch zijn, want je kunt nou niet zeggen dat het bij de overheid allemaal zo soepeltjes loopt.”

“Waar ik wel een beetje klaar mee ben, zijn de mensen die zo negatief zijn. De gekkies die alleen maar met zichzelf bezig zijn, daar stoor ik me aan. Het is een vorm van beschaving dat je je bereid toont om hier met elkaar doorheen te komen. Dat je het voor elkaar doet. Het is behoorlijk asociaal als je dan zegt: Ik doe niet mee. Maar het gaat toch niet om jou? Doe het voor een ander. De club van saamhorigen, daar wil ik bij horen. We hebben een gemeenschappelijk belang, doe mee, help mee.”