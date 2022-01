Beau van Erven Dorens had zelfs de hoed van Rik Felderhof overgenomen

Lago di Beau, RTL 4. Beeld RTL 4

Rik Felderhof had Villa Felderhof, Raven van Dorst heeft Boerderij van Dorst en nu heeft Beau van Erven Dorens ook al een pittoresk stulpje waar hij BN’ers ontvangt voor ‘een goed gesprek in een ontspannen omgeving’. In zijn nieuwe RTL-programma Lago di Beau ontvangt Beau elke week twee BN’ers in een even afgelegen als welgelegen villa aan het Italiaanse Comomeer.

‘Never change a winning format’ moet Beau gedacht hebben; hij had zelfs de hoed van Rik Felderhof overgenomen. Ook over zijn eerste gasten was niet lang nagedacht: dat waren Nick Schilder, die in zijn NPO-programma De 3 sterren camping ook al BN’ers ontvangt voor een goed gesprek, en Miljuschka Witzenhausen, geen vreemde voor RTL-kijkers dankzij programma’s als Miljuschka Kookt en Snackmasters.

De originaliteitsprijs zal Beau met Lago di Beau niet winnen, maar omdat de sympathieke presentator zich voor zijn programma’s ook regelmatig vijf dagen laat opsluiten in een inrichting of optrekt met daklozen gunt Lips hem wel een zomers programma op een zonnige locatie. Dat laatste viel trouwens nogal tegen: de boottochtjes over het Comomeer werden regelmatig door storm en regen verstoord, maar het humeur van Beau leed er niet onder. Alleen toen hij bij een fietstochtje vooral trappen moest opklimmen riep hij dat hij de producer van het programma wel kon wurgen.

Het programma verliep volgens beproefd stramien: er waren persoonlijke gesprekken bij kaarslicht en goede wijn; er werd gelachen én gehuild bij twee welgekozen liedjes van Nick; en na een paar dagen logeren waren gastheer en gasten vrienden voor het leven geworden. “Ik heb het nog nooit zo leuk met twee mannen gehad!” kraaide Miljuschka bij het afscheid. Lips kreeg vooral zin om op vakantie te gaan naar Italië.

