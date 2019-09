Beau sloot zijn kabbelende openingsshow toch nog met een klapper af

Beau ontving Thierry Baudet en Theo Hiddema. Beeld screenshot

Zelden twee mannen zo mooi verbijsterd zien kijken als Theo Hiddema en Thierry Baudet. Niet vanwege de scherpe vragen van Beau van Erven Dorens, maar als gevolg van diens beslissing om zijn eerste talkshow af te sluiten met een zelf gezongen lied. “Ik moet toch iets doen om Jinek af te troeven. En dit laatste interview was dat in elk geval niet,” zei Beau terwijl hij achter de vleugel schoof.

Die zelfanalyse klopte volledig. Maar de interviewer – lekker dotje echo op de microfoon – had nog een laatste troef in de mouw, eentje waardoor hij vanochtend toch het gesprek bij de koffieautomaat haalde. Zijn geestige polderversie van My Way over het getroebleerde leven van een talkshowhost (‘Mijn kist die staat al klaar/Ik haal de Sint niet/Laat staan oudjaar’) maakte zijn verder niet opzienbarende openingsshow in één charmante slag toch de moeite van het kijken waard.

Vooraf had hij zich al vaardig in de underdogpositie ­gemanoeuvreerd. De hoofdrolspelers van de zomer – Beau noemde Femke Halsema en Baudet – zouden zijn nieuwe talkshow voorlopig nog wel even mijden. Die gingen liever bij de concurrentie zitten, dat snapte hij wel.

Maar Baudet verscheen plots toch. Met confrère Hiddema nog wel. Toen moest de nieuwe lateavondgastheer – na middelmatige gesprekjes over het lerarentekort en het Nederlandse succes in de Tour de France van vijf weken geleden – ineens echt aan de bak achter zijn uit Madurodam geïmporteerde bureautje.

Beau toonde moed en vermeed een plons in het warme bad van voorganger Humberto Tan. Hij was kritisch en vasthoudend en had met “Heb je eigenlijk spijt van je boreale speech, Thierry?” een hele scherpe vraag te pakken. Jammer dat hij Baudet nu net daar zonder echt antwoord liet weg­komen.

Is Beau een blijvertje? Dat is uiteraard te vroeg om te zeggen, maar hij beseft in elk geval wel dat er meer nodig is dan zijn onmiskenbare talent en charisma.

