BBC-icoon Sue Barker is net zozeer Wimbledon als aardbeien met slagroom, maar verslaat het tennistoernooi dit jaar voor het laatst

BBC-presentatrice Sue Barker geldt in het Verenigd Koninkrijk als de ‘Queen of Wimbledon’. Beeld Getty Images

John McEnroe was het afgelopen week hartgrondig eens met collega-tennisanalist Tim Henman. ‘We stemmen tegen,’ zeiden de twee half grappend tegen hun ondervraagster Sue Barker.

De drie bespraken aan de rand van de beroemdste tennisbaan ter wereld, Centre Court op Wimbledon, de kansen van de Britse hoop Emma Raducanu, maar het gesprek kwam al snel op het naderende vertrek van Barker. McEnroe: “Is dit echt je laatste? Kunnen we geen actie beginnen om je op andere gedachten te brengen? Zonder jou hebben we geen toernooi.”

Barker reageerde zoals ze altijd doet wanneer de conversatie ineens iets te persoonlijk wordt: met een stralende lach en een vlugge draai van het onderwerp. Hoe dacht McEnroe eigenlijk over die andere Britse troef, Andy Murray?

Dat tennisgrootheden als McEnroe zich druk maken om het vertrek van de BBC-presentatrice, die sinds 1993 het belangrijkste tennistoernooi ter wereld verslaat, is niet vreemd. Barker geldt in eigen land als de ‘Queen of Wimbledon’. Ze hoort net zo bij het toernooi als kilo’s aardbeien met slagroom, de cocktail Pimm’s en de dresscode van smetteloos wit.

Every inch British

Sinds 2000 is Barker de belangrijkste presentator van de huisomroep van het heilige gras. Ze is in die 14 dagen van live-uitzendingen (circa 25 miljoen kijkers in totaal) niet alleen in de studio, maar analyseert de wedstrijden ook direct aan de baan én interviewt de toernooiwinnaars na de finale op een vol Centre Court.

Haar journalistieke stijl is every inch British: beleefd, goed geïnformeerd en met gevoel voor humor. De keurige mantelpakken die Barker daarbij gewoonlijk draagt, kregen een eigen fanwebsite. Maar het is vooral haar bewonderende interesse die haar zo geliefd maakt.

Afgelopen jaar oogstte ze lof voor haar interview met Raducanu, die in haar vierderondepartij hyperventilerend onder de druk bezweek en moest opgeven. Barker bleek moederlijk bezorgd en leidde Raducanu (toen net 18) behoedzaam langs alle uithoeken van haar teleurstelling.

Ook beroemd: het gesprekje dat ze op het Centre Court voerde met Andy Murray na zijn verloren finale van 2012. Murray kwam door de tranen heen amper uit zijn woorden, Barker stelde hem liefdevol gerust.

Beroemd zijn ook haar onderonsjes met de immer opgewekte tv-weervrouw Carol Kirkwood, het type dat een grijze dag vol typische Engelse drizzle kan laten klinken als een zonnige zomerdag. Bij het horen van het voorspellen van ‘dry spells in the afternoon’ moet de Britse natie thuis elke keer weer van de bank zijn geveerd.

De Wimbledonverslaggeving van de BBC geldt als het summum van de mondiale tennisjournalistiek. Hoewel op het toernooi de Britse spelers onevenredig veel aandacht krijgen en steevast worden becommentarieerd alsof Fred Perry terug op aarde is, is de vakkennis achter de microfoon onmetelijk groot. Behalve McEnroe en Henman horen ook andere voormalig topspelers als Martina Navratilova, Kim Clijsters en Tracy Austin tot de staf van commentators.

Tot afgelopen jaar ook op de loonlijst: drievoudig kampioen Boris Becker. Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit van 2,5 jaar wegens faillissementsfraude.

Grootste teleurstelling uit loopbaan

Barker kwam als 11-jarig meisje voor het eerst op Wimbledon. Na een lange busrit vanaf het platteland van Devon vergaapte ze zich aan het levende tennismuseum in Zuidoost-Londen.

Barker was toen al een talentrijk jeugdspeelster, die op haar 17de haar profdebuut maakte. Ze werd een bescheiden ster in het tijdperk waarin Navratilova en Chris Evert het vrouwentennis domineerden. Haar beste prestatie leverde ze in 1976 toen ze op Roland Garros haar enige grandslamtitel greep. Twintig jaar oud was ze pas en een goudomrande loopbaan lag in het verschiet.

Een jaar later leek het hoogtepunt ervan op komst: een finale op Wimbledon. Barker was in de halve finale tegen de Nederlandse Betty Stöve favoriet, maar verloor en liep zo een volledig Britse eindstrijd tegen de latere toernooiwinnares Virginia Wade mis. Barker noemde het verlies later ‘de grootste teleurstelling uit mijn loopbaan’.

Barker haalde nadien nooit meer een grandslamfinale en stopte, geplaagd door blessures, in 1984 – pas 28 jaar oud – definitief met proftennis. In hetzelfde jaar maakte ze haar debuut bij de BBC. In eerste instantie als tennisverslaggever, maar later presenteerde ze ook andere sportprogramma’s, zoals de Olympische Spelen, de Grand National en de quiz Question of Sport. Maar bovenal bleef ze haar grote liefde, de tennissport, volgen.

Het tennis op gras – ook al een Britse traditie – was voor haar het hoogseizoen. Dat begon ze altijd op het chique voorbereidingstoernooi van Queen’s, waarna ze via Eastbourne uitkwam in haar paarsgroene huiskamer op Wimbledon, de club waarvan Barker ook spelend lid is. Daar introduceerde ze in 1982 ook zanger Cliff Richard, met wie ze een kortstondige romance had.

Mart Smeets

Barbara Slater, de directeur van BBC Sport, noemde Barker afgelopen week ‘a national treasure’. Ze voegde toe dat de omroep Barker nog graag vele jaren had behouden, maar Barkers keuze respecteert.

Waarom de presentatrice stopt? Ook McEnroe verlangde live op televisie een antwoord. Barker bleef haar vrolijke zelf en wees op de tribunes. “Daar wil ik na al die jaren ook weleens rustig zitten, terwijl er anderen zo hard aan het werk zijn. Ik heb nooit de tijd gehad om de wedstrijden op de buitenbanen te bekijken. Dat ga ik doen. Ik weet zeker dat ik hier elk jaar terugkom.”

De vraag is wie Barker volgend jaar opvolgt. Het is een nationale kwestie vergelijkbaar met het adieu van Mart Smeets als maître van de Tour de France. Naar goed Brits gebruik kan er op worden gewed. Voor een ingezet pond op John McEnroe of Tim Henman krijg je er drie terug als een van beiden daadwerkelijk achter de presentatiedesk kruipt. Bovenaan bij de bookmakers staat Clare Balding, die de laatste jaren al de samenvattingen van Today at Wimbledon presenteerde.