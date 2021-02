Baudet interviewen? Liever Emma Wortelboer dan Ruud de Wild

Ingelijst. Beeld NPO 1

Het kwam vooral uit de lucht vallen dat het Thierry Baudet vrijdag ineens te veel werd, terwijl hij van Emma Wortelboer alle ruimte kreeg om zich te beklagen over de kleffe broodjes in Nederland. Baudet rende zo ongeveer weg uit het interview dat Wortelboer met hem had in het kader van een verkiezingsrubriek in De vooravond. “Ik vind het echt zo’n walgelijk, irritant, oppervlakkig NPO-achtig interview,” voegde hij Wortelboer nog toe. Hoezo dan, vroeg Lips zich af.



Dat gebeurde allemaal niet maandagavond in Ingelijst, waarin Baudet de eerste van tien lijsttrekkers was die werd ondervraagd door Ruud de Wild. Het moest een beeld opleveren van de mens achter de politicus, als je Baudet zo zou kunnen omschrijven. In De Wilds atelier, volslagen ontspannen. Zo ontspannen zelfs dat Lips de neiging maar net wist te onderdrukken om woedend de huiskamer te verlaten.

Het had best interessant kunnen uitpakken. Want De Wild kan het goed: een sfeertje creëren, vertrouwelijkheid veinzen. Maar ondertussen maar quasigeïnteresseerde vragen voorlezen. En geen enkele zichtbare interesse lijken te hebben in de antwoorden. “Is het zo belangrijk, dat het volk een stem krijgt?” Of: “Neem ons eens mee naar de kleine Thierry, van een jaar of 10, 11.”

Baudet draaide de riedel af die hij al jaren afdraait. Politici zijn allemaal acteurs, behalve hij. De racismekaart wordt getrokken, niet omdat er aanwijzingen zijn die op racisme duiden, maar omdat hij iemand is die iets nieuws wil. Afijn.

Natuurlijk valt er iets voor te zeggen: laat de geïnterviewde vooral zichzelf zijn, dat is toch waarnaar we benieuwd zijn? Maar in het geval van Baudet is dat alles nutteloos. Als Lips wil weten wat voor vlees hij met ­Baudet in de kuip heeft, denkt hij toch vooral aan het kortstondige interview met Wortelboer.

