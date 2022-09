Bassist van The XX maakt solodebuut: ‘Ik zing niet over hiv, maar over schaamte’

Oliver Sim: ‘Het maken van een soloalbum was doodeng. Ik ben er drie jaar mee bezig geweest.’ Beeld Casper Sejersen

Zo good looking als Oliver Sim kom je ze in het echt niet vaak tegen. De 33-jarige Engelsman heeft een kop en uitstraling waarmee hij het ook ver had kunnen schoppen als model of acteur. En dan is hij nog eens heel erg aardig ook. Toch heet zijn debuut Hideous Bastard, dat je zou kunnen vertalen als ‘afzichtelijke klootzak’, of iets vergelijkbaar grofs. Echt passen doet het niet bij hem.

“Er zit de nodige provocatie in die titel. Als de songs op Hideous Bastard ergens over gaan, is het schaamte en angst. Maar een heel donkere plaat is het ook weer niet, hoop ik. Ik snijd heel persoonlijke zaken aan, maar doe het wel met de nodige humor. Op zijn Brits dus. Onszelf belachelijk maken is bij ons aangeboren.”

Hoe persoonlijk de plaat ook is, muzikaal zijn van Hideous Bastard nogal wat lijntjes te trekken naar The XX, het trio dat luisteraars die daar de leeftijd voor hebben vaak doet denken aan het oude werk van The Cure. En vanzelfsprekend klinkt Oliver Sims stem ook op zijn soloalbum mooi zwaar. Pratend produceert hij ook zo’n diep geluid.

“Als ik vroeger thuis de telefoon opnam, dachten mensen vaak dat ik mijn zus was, of zelfs mijn moeder. Rond mijn twaalfde werd alles anders. Eerst was er die beschamende periode waarin mijn stem op de meest onverwachte momenten van hoog naar laag of andersom schoot. Toen was hij definitief zwaar. Mijn stem gaat geweldig samen met die van Romy.”

Identiteitscrisis

Romy is Romy Madley Croft, de gitariste van The XX. De twee leerden elkaar kennen op de kleuterschool. “Sindsdien lopen onze levens synchroon. Zelfde lagere school, zelfde middelbare school, zelfde college, zelfde band... Jamie (Smith) kennen we sinds ons elfde. We zijn alle drie even oud en zijn belachelijk close. Het voelt soms of we met zijn drieën op een privé-eiland leven.”

Dan moet het eng zijn om een soloalbum te maken. “Doodeng. Ik ben er drie jaar mee bezig geweest. In het begin belandde ik in een complete identiteitscrisis. Wie de fuck was ik eigenlijk zonder The XX? Weet je wat het allerengste is? Interviews doen. Normaal doe ik dat samen met Romy, nu sta ik er alleen voor. Er zijn de afgelopen weken zoveel momenten geweest dat ik dacht: uh, deze vraag speel ik door aan Romy.”

Journalisten stellen binnen drie minuten vragen die zijn vrienden na járen nog niet eens durven te stellen, zegt hij. En nu hij Hideous Bastard heeft gemaakt, zijn de gesprekken nog eens extra persoonlijk. Hij wist dat dat zou gaan gebeuren. Op zijn solodebuut openbaart Oliver Sim namelijk een geheim dat hij al lang met zich meedraagt. Al meteen in het openingsnummer Hideous zingt hij: ‘Been living with HIV since seventeen.’

Zwijgen

“Ik had net mijn coming-out achter de rug toen ik geïnfecteerd raakte. De deuren stonden net open en gingen met een klap weer dicht. Ik was bang, maar vooral schaamde ik me. Nu praat ik er open over, nog maar twee jaar terug zweeg ik. Alleen mijn nearest and dearest waren op de hoogte. Mijn ouders natuurlijk, Romy, Jamie, een paar heel goede vrienden.”

Hij prijst zich gelukkig met de huidige medicatie. “Eén pil per dag, af en toe een injectie, dat is het. Mijn infectie heeft geen fysieke gevolgen. Ik kan het virus ook niet overdragen aan anderen. Vanzelfsprekend heeft mijn besmetting evengoed wel effect op mijn liefdesleven.”

“Ik vind het fijn dat ik er nu open over durf te zijn, maar ik wil geen woordvoerder voor mensen met hiv zijn. Ik ben geen gezondheidsexpert. Zelfs Hideous is geen song over hiv, het is een song over schaamte.”

Stierlijk vervelen

Een opvallende gast op Hideous Bastard is Jimmy Somerville, de gewezen zanger van de groep Bronski Beat en vooral bekend van het uit 1984 stammende gay anthem Smalltown Boy. “Hij leidt tegenwoordig een teruggetrokken leven aan de kust. Hij wilde graag meewerken, maar waarschuwde wel: ‘Verwacht niet dat ik nog steeds zo klink als vroeger.’ Maar zo gauw hij in de studio begon te zingen, was de magie terug.”

Hoe kent hij Somerville? “In het begin van de coronapandemie zat ik me als iedereen stierlijk te vervelen. Ik dacht ook: The XX is een succesvolle groep, maar buiten Romy en Jamie ken ik nauwelijks iemand in de muziek. En toen ging ik collega’s die ik bewonder aanschrijven: ‘Beste meneer Somerville, u kent mij niet, maar ik ben lid van een groep die The XX heet...’ En verdomd, hij reageerde nog ook. We zijn vrienden geworden zelfs.”

Wie ook reageerde: Elton John. “Ongelooflijk, toch? Of hij The XX kende? Zeker. Maar hij weet álles van muziek, kent ook heel nieuwe dingen. Hij is ruim veertig jaar ouder dan ik, maar is als het om muziek gaat meer up-to-date dan ik.”