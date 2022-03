Bassist Bert Ruiter (1946-2022) was in het hectische Focus de rots in de branding

Bert Ruiter, Thijs van Leer, Jan Akkerman en Pierre van der Linden bij Goud van Oud, 1990. Beeld ANP / ANP Kippa

Bij Focus, de Nederlandse rockgroep die in de jaren zeventig wereldroem wist te vergaren, ging de aandacht van het publiek vooral uit naar gitarist Jan Akkerman en organist/fluitist Thijs van Leer. Begrijpelijk, want de twee waren topmuzikanten, zeker Akkerman, en ook markante persoonlijkheden.

Wat niet iedereen doorhad, was hoe belangrijk in de sound van Focus ook de bijdragen waren van de ritmesectie. Die bestond in de glorietijd van de groep uit drummer Pierre van der Linden en bassist Bert Ruiter. Donderdag overleed Ruiter, die aan slokdarmkanker leed.

Herman van Veen

Ruiter, geboren en getogen in Hilversum, speelde aanvankelijk gitaar, maar koos later voor de basgitaar. Zijn eerste groep was halverwege de jaren zestig The Caps, een beatband waarvan de leden Hans van Hemert en Roy Beltman later succesvolle platenproducers zouden worden.

Ook in de Jay Jays speelde Ruiter in de sixties met een latere bekendheid: zanger Willem Duyn was in de jaren zeventig de mannelijke helft van het duo Mouth and MacNeal. In 1970 begeleidde Ruiter kleinkunstenaar Herman van Veen, voor wie hij het lied Morgen ben ik op de maan schreef.

In 1971 trad Bert Ruiter toe toe Focus, dat toen al drie jaar bestond. In hetzelfde jaar nam de groep het nummer Hocus Pocus op, dat behalve door Jan Akkermans virtuoze gitaarwerk opviel door de jodelzang van Thijs van Leer. Het zou een wereldhit worden. Ook het nummer Sylvia was een internationale hit voor Focus.

In Focus, dat in die tijd uitgebreid toerde in Engeland en de Verenigde Staten, was Bert Ruiter een archetypische rockbassist. Hij bewoog nauwelijks op het podium en zijn spel was vooral functioneel, maar zonder hem had de groep anders geklonken. In het in alle opzichten hectische Focus was hij de rots in de branding.

Weekend

In 1978 ging Ruiter bassen in Earth and Fire, een al sinds de jaren zestig actieve groep die ook progressieve rock maakte. Met zangeres Jerney Kaagman had Ruiter al sinds 1974 een relatie. Ook bij Earth and Fire maakte Ruiter de echte succesjaren mee.

In 1979 stond de groep drie weken op de eerste plaats van de Top 40 met het licht door disco beïnvloedde nummer Weekend. Geruchtmakend was indertijd het nauwsluitende leren pak dat Jerney Kaagman droeg bij de uitvoering van Weekend in het tv-programma Toppop. Tegenwoordig maakt het deel uit de collectie van Beeld en Geluid in Hilversum.

Na Earth and Fire was Bert Ruiter actief als producer, componist en arrangeur voor anderen. Hij en Kaagman, die de laatste jaren ernstig ziek is, waren in 1984 mede-oprichters van NV Pop, een belangenvereniging van popmuzikanten.