Baskenland is een open wond, laat Brieven uit de rest van Spanje zien

Verbluffend, vond Lips het: de eenvoud van de bombrief. Een batterij, een stel draadjes en een houten knijper om de boel op zijn plek te houden. De expert die dit explosief, dat niet op scherp stond, ontmantelde met de ernst alsof het een echt exemplaar betrof, maakte al net zoveel indruk. Programmamaker Stef Biemans vertrouwde het maar niets en leek terug te deinzen toen de brief met een scalpel werd geopend.

Baskenland is een open wond, zo bleek uit de eerste aflevering van Brieven aan de rest van Spanje, de opvolger van Biemans’ met een Zilveren Nipkowschijf bekroonde eersteling Brieven aan Andalusië. Aan de opzet van het programma is niets veranderd: de televisiemaker nodigt mensen uit hem een brief te schrijven over, in dit geval, de mate waarin de ETA-tijd nog doorwerkt in de dagelijkse levens van min of meer gewone mensen. Waarna gesprekken volgen waarin de meeste geïnterviewden nauwelijks aarzelingen lijken te hebben zich kwetsbaar op te stellen.

Het mag een prestatie worden genoemd dat Biemans de Basken vrijwel allemaal aan de praat krijgt. Alleen de postbode die hij volgt op zijn ronde langs de Baskische dorpjes vol Oostenrijks aandoende koekoeksklokhuizen wuift de vragen weg: het ligt niet gevoelig, maar toch wil hij niet praten over politiek.

Dat terecht veel aandacht wordt besteed aan de bombrief als terreurmiddel blijkt bij de ontmoeting die Biemans heeft met een journalist die een aanslag met zo’n met dynamiet gevulde brief maar ternauwernood overleefde: een gehavend lichaam en een duim die met bruut geweld van de hand was losgerukt. Zijn verjaardag viert de journalist niet meer, hij staat er ieder jaar bij stil dat hij nog leeft.

Mooi, rustige televisie, zorgvuldig gemaakt. Grote thema’s illustreren met kleine verhalen, het is aan Biemans wel besteed.

