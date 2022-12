Basje Boer onderzoekt: waarom belanden vrouwen in films altijd in de rol van moeder of verleidster?

Basje Boer Beeld Anneke Hymmen

Filmcritica Laura Mulvey introduceerde in 1975 het begrip the male gaze; de mannelijke blik. Het is de blik van de camera, de scenarioschrijver en de regisseur. Ook is het de blik van de kijker. Aangezien de meeste filmregisseurs man zijn, bevestigen de vrouwenrollen in mainstream films een clichématige blik: de femme fatale, de (jaren vijftig-)huisvrouw en de (hysterische) vrouw in nood.

Omdat de male gaze dominant is, hebben vrouwen hem overgenomen en voegen zij zich niet alleen in films, maar ook in het dagelijks leven in de rollen en poses die door mannen zijn bedacht. Boer laat in haar essays ook zien hoe die male gaze doorwerkt in haar eigen leven. Ze was negen toen ze net als de ‘shy, quiet Teddy Pierce’ in The woman in red (Gene Wilder, 1984) in de ban raakte van Charlotte (Kelly LeBrock) die in een rode zijden jurk over een luchtrooster loopt – haar jurk waait op. Ze schrijft: ‘Met wie identificeerde ik me? Ik was de kijker, en dus was ik de man. Maar háár wilde ik worden.’

Archetype (vrouwen)rollen

Boer onderscheidt grofweg zes archetype vrouwen(rollen): het enigma (Laura Palmer uit Twin Peaks), het object van verlangen (Brigitte Bardot en Marilyn Monroe), het object van afkeer (Meryl Streep als Miranda Priestly in The Devil Wears Prada), de ingénue, oftewel het naïeve meisje (actrice Mary Pickford), het object van vertedering (Renée Zellweger als Bridget Jones en de final girl (te zien in horrorfilms als Laurie in Halloween of Ripley in Alien), hoewel zij volgens filmwetenschapper Carol J. Clover ‘een stand-in voor de man’ is. Waarschijnlijk zou je hier overigens net zoveel stereotype mannenrollen tegenover kunnen zetten, maar Boers essays gaan ‘over meisjes die dromen, en over het dromen over meisjes,’ zoals ze in het voorwoord schrijft.

Ook vrouwenrollen die op het eerste gezicht geëmancipeerd lijken, zijn het vaak niet. Boer wijst bijvoorbeeld op cool girl Amy in de thriller Gone Girl (2012). Ook de cool girl is een mannenfantasie, betoogt Boer: ‘Ze is lekker maar hoeft daar haar best niet voor te doen. Ze is ontegenzeggelijk vrouwelijk, maar ook one of the guys. Ze eet en drinkt als een kerel (zonder aan te komen), ze kijkt sport (zonder erover in discussie te gaan), ze maakt harde grappen (maar ze is niet grappiger dan jij), ze houdt van seks (maar niet meer dan jij). (...) Ze moet meegaand zijn. Zelfs haar autonomie, zogenaamd het ultieme kenmerk van de moderne vrouw, draait eigenlijk om onderdanigheid.’

Boer haalt filmwetenschapper Patricia Pisters aan. Volgens haar is de vrouw een erotisch object voor de personages in de film, en voor de toeschouwers in de zaal: ‘(...) Ze inspireert verlangen (of angst) en zet de held aan tot actie, maar zelf handelt ze niet of nauwelijks; ze is er in de functie van de mannelijke blik en acties (...).’ De vrouw wordt enerzijds gekleineerd en anderzijds verheerlijkt. Dat maakt haar tot ‘De Ander’, volgens Pisters.

Zelfverloochening

Simone de Beauvoir schreef in De Tweede Sekse (1949) al over de vrouw als De Ander die door haar (slechtere) maatschappelijke positie ook een andere blik op liefde heeft. Waar liefde voor de man ‘een op zichzelf staande factor’ is, daar is die voor de vrouw ‘haar hele bestaan’, citeert Boer. Voor de vrouw, schrijft De Beauvoir, is de liefde ‘een totale zelfverloochening’. Dat beeld wordt nog steeds bevestigd in de rollen die vrouwen spelen.

Neem Carrie Bradshaw, een van de vier hoofdpersonages van de populaire HBO-serie Sex and the city (1998-2004). Ze stond in de jaren tweeduizend te boek als een wat weifelende, maar vrijgevochten vrouw die er een veelzijdig seksleven op nahoudt, maar in werkelijkheid draait haar leven alleen maar om de liefde voor mr. Big. Boer schrijft: ‘Ze is een antirolmodel omdat ze ons toont wie we níét willen zijn. Ze is een monsterlijke uitvergroting van de zelfverloochening waar De Beauvoir het over heeft.’

We weten ons maar niet te ontworstelen aan de patriarchale verhaallijnen. De vraag die boven de essays hangt is: wat is het alternatief? Hoe ziet die vrouwenrol (of pose) eruit? Ons verbeeldingsvermogen blijkt beperkt: Kijk maar naar sexy popsterren als Miley Cyrus en Beyoncé die onder de vlag van het feminisme de zeggenschap over hun eigen uiterlijk claimen in sexy outfits en poses. ‘[Ze] benadrukken dat zij degenen zijn die de touwtjes in handen hebben. Het is een precaire constructie, waarbij het verschil tussen empowerment en exploitatie niet altijd even helder is,’ is de scherpe conclusie van Boer.

Dyke camp

Hollywoodproducties zijn in hoge mate wit en heteronormatief, zoals ook de meeste van de door Boer besproken vrouwelijke archetypes wit en cisgender zijn, hoewel ze ook schrijft over sterren als Whitney Houston, Beyoncé en het stereotype van de sassy black woman, maar waarom bijvoorbeeld niet over de zwarte, obese, analfabete tienermoeder Precious (2009)? Deze prijswinnende film gaat óók over kijken en bekeken worden en confronteert net zozeer met de male gaze, al is het op een ongemakkelijke ondermijnende manier. Ook in arthouse cinema zijn meer alternatieve en subversieve perspectieven en verhaallijnen te vinden, zoals in queer films.

Lesbische vrouwen weten hoe ze zich aan de male gaze moeten onttrekken door zich anders te kleden en gedragen. Boer schrijft: ‘Waar camp (Susan Sontag, DM) de liefde verklaart aan het kunstmatige, daar gaat het bij dyke camp om het overdrijven van het natuurlijk. Ook dyke camp seksualiseert de vrouw maar houdt er veel ongeremdere ideeën op na over wat mooi en sexy is. Bij dyke camp ligt de verhouding tussen kijker en bekekene niet bij voorbaat vast. Dyke camp plaatst de vrouw buiten de male gaze, maar gaat nog steeds over seks.’

Aan ‘seks’ valt niet te ontkomen, want het is een van onze belangrijkste drijfveren (en hoe komen personages anders tot actie?).

Boer stelt de juiste vragen en laat de complexiteit en de reikwijdte van de male gaze goed zien. In een tijd waarin gender een sociaal construct wordt genoemd, nodigt ze uit om kritisch na te denken over vrouwelijkheid (en mannelijkheid).