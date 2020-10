Bas Smit: ‘Alles wat ik doe, is oprecht, écht Bas Smit’

In twee dagen haalden de schildpadden van Bas Smit ruim 6 ton voor het Prinses Máxima Centrum op. ‘Mega dat ik met mijn bekendheid om niets zoveel gave dingen kan doen.’

Bas Smit (39) heeft het gevoel dat hij continu op de linkerbaan rijdt. “Je moet vaart behouden, anders word je rechts ingehaald. De laatste actie is wel net even te veel. Ik zou best wel even op de middenbaan willen rijden. Even chillen.”

Smit handelt er overigens niet naar. Hij zit in het hoekje op de bank bij Brasserie Van Dam, een van de negentien bedrijven die hij met zijn vrouw Nicolette van Dam heeft. Die ochtend is hij eerst met zijn twee dochters (8 en 6 jaar) geweest, daarna heeft hij gesport, een morningmeeting met zijn zakenpartner gehad en is hij bij een huidkliniek geweest voor een laserbehandeling. Lachend: “Ja, maar dat ging niet door. Ik had niet begrepen dat ik geen zelfbruinende crème op mocht en ik had me laten influenceren door Monica Geuze. Zij had een soort mist spray en dat had ik ook opgedaan voor de gein. Die vrouw boos, zo’n afspraak moet je drie maanden van tevoren reserveren.”

Er volgt nog een bezoek aan de garage en een koffieafspraak. Om 13.00 uur zit hij aan de lunch. “Ik leef wel echt. Ik heb een gezin, doe leuke dingen en we hebben veel bedrijven. Als je een dagje met mij meeloopt, ben je naar de ratten.”

Hij haalde voor de derde keer het landelijke nieuws met een inzamelingsactie voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een eerste keer verkocht hij T-shirts met zijn hoofd erop, goed voor zo’n circa 200.000 euro. Vorig jaar haalde Smit met de verkoop van kerstballen met eveneens zijn hoofd 200.000 euro op en nu zijn het de broedende schildpadden van Bas en zijn vrouw die bijna 7 ton opleveren – de teller loopt nog. Wie Instagramaandacht wil van Smit – zijn account heeft meer dan 716.000 volgers – kan een plekje kopen op de broedmachines van de twee eieren of ‘gewoon’ doneren middels een tikkie.

Het is bewonderenswaardig te noemen hoe Smit van zware, schrijnende onderwerpen als kanker en kindersterfte, waardoor hij zichtbaar is aangedaan, schakelt naar verhalen over zelfspot. Dat kan naar eigen zeggen alleen maar omdat het echt is. “Ik denk eerlijk gezegd dat dat de sleutel van mijn succes is. Ik heb geen talent en doe best wel mooie dingen. Dat is omdat ik geen typetje ben. Alles wat ik doe, is oprecht, het is écht Bas Smit.”

Wat doet u eigenlijk?

“Mijn basis is vastgoed. En ik ben een ondernemer. Ik heb negentien belangen in bedrijven. Dat is omdat ik niet één ding heel goed kan. Ik denk gewoon: wat een leuk idee. Laten we dat doen en dan verzamel ik allemaal toppers om me heen.”

Bas Smit: ‘Het gaat allang niet meer over mij. Alles waar mijn hoofd op staat, gaat naar een goed doel’ Beeld Mark van der Zouw

“Ik wil dat mensen die met me werken het naar hun zin hebben. Alles kan bij mij, ik sta overal voor open. Het voordeel is, ik kan niet zoveel, daardoor ben ik niet autoritair. Als jij je werk maar doet. Of je dat nu in een uur doet en daarna je eigen ding doet, prima. Ik kom binnen, doe mijn plasje, maak veel herrie en ga dan weer weg. Maar, als ik je om elf uur ’s avonds een berichtje stuur, verwacht ik wel een snelle reactie.”

U bagatelliseert uw eigen kunnen constant. Als u geen talent had, stond u nu niet waar u nu staat, lijkt me.

“Vraag het anders aan mijn vrouw, want ik kan het je niet zeggen. Met een netwerk en leuke mensen om me heen kom ik een heel eind. Het ding is dat ik zonder artiest of tv-personality te zijn, zonder dat ik een ding heel goed kan, negentien bedrijven kan hooghouden, bizardere deals sluit dan menig artiest op deze wereld en daardoor grote impact kan maken. Het is duurder om mij te hebben dan een artiest een half uur te laten optreden. Dat is wel lachen.”

Waarom zijn uw tarieven zo hoog?

“Ik wil zogenaamd het lekkerste meisje van de klas zijn. Ik ben niet afhankelijk van deals, dus ik kan als het lekkere wijf zijn dat tegen alles nee zegt, waardoor ze een trofee wordt. En ik wil niet optreden of een influencer zijn. Ik wil me met andere dingen bezighouden; ik wil het leven leuker maken voor anderen en zelf ook een leuk leven hebben. Dat lukt wel.”

U begon als beurshandelaar, ging over op het beleggen in vastgoed, allebei het summum van kapitalisme. Waar komt die omslag tot het maatschappelijke vandaan?

“Misschien uit schaamte? Nee, het is geen schaamte, maar bewustwording en relativering. Ik ben me ervan bewust dat we allemaal geluksvogels zijn dat we geboren zijn in dit land. Ik heb een fantastische vrouw en geweldige kinderen: Daardoor kan ik iets terugdoen, iets teruggeven aan de maatschappij.”

“Het is overigens niet zo dat wij geen shit meemaken. Ik ben 39 en hoe ouder je wordt, hoe meer shit je krijgt. Het is niet zo dat je, als je geld ophaalt voor het Prinses Máxima Centrum, karmapunten krijgt. Ik ben wel een geluksvogel, maar niemand wordt gespaard. Wij kennen diepe dalen, maar hebben een goed vangnet en een fijne familie. Als ik morgen in het ziekenhuis lig, weet ik dat Nicolette een biefstukje van Van Dam komt brengen. Terwijl andere gezinnen zich zorgen maken over hoe ze bij het ziekenhuis moeten komen, terwijl hun kind daar ligt.”

We zien vooral de grote Bas Smitshow op Instagram. Maar er is meer, toch?

“Nicolette en ik supporten ook een paar gezinnen. We zijn vaak in kinderziekenhuizen. Als je kind morgen kanker krijgt, is dat het ergste wat je kan overkomen. Een man en een vrouw gaan daar anders mee om. De een wil een drankje doen met zijn vrienden in de kroeg, de ander wil juist samen zijn. Relaties kunnen door alles wat erbij komt kijken kapot gaan. Dat gebeurt vaker dan je denkt. Er komt veel stress bij kijken als je kind ziek wordt. En niet iedereen kan ‘even’ naar het ziekenhuis rijden in een auto. Wij hoeven niet na te denken over dat soort dingen en ik wil dat gezinnen in zulke situaties ook niet hoeven na te denken. Dus ondersteunen we ze waar mogelijk en verlichten we hun zorgen door ze bijvoorbeeld op vakantie te sturen. Of we zorgen dat ze lekker een avondje uiteten kunnen. Ik zag laatst een quote, die vind ik mega: “If you don’t know how to give, you don’t know how to live’. Dat klopt. Niemand is ooit slechter geworden van geven.”

“Ook helpen we al jaren een Turks gezin, dat een stomerij heeft op de Ceintuurbaan. Als je daar binnenkomt, hangen we daar met een foto. Haha, dat is toch lachen. Ik ken hen al vanuit de tijd dat ik in De Pijp woonde. Ze hebben een gehandicapt kind. Als ze dan niet op vakantie kunnen omdat er onrust is in Turkije, dan verzinnen we samen een alternatief. Dat is voor mij iets heel kleins en je maakt het leven van een ander leuker.”

“Je zou het de egoshow kunnen noemen, maar het gaat allang niet meer over mij. Alles waar mijn hoofd op staat, gaat naar een goed doel. Daar wil ik geen geld mee verdienen. Maar het is toch mega dat ik met mijn bekendheid om niets, zoveel gave dingen kan doen.”

Aan het begin van dit interview zei u dat u eigenlijk geen interviews doet. Hoe zit dat ­precies?

“Een keer eerder heb ik een interview gegeven. Dat kon niet anders. Als ik niet met ze zou praten, zouden ze gaan rondbellen. Ik heb dan liever zelf de regie. Maar eigenlijk doe ik alleen interviews als het bijdraagt aan het goede doel. Ik verwacht ook dat ergens in dit artikel een link staat zodat mensen weten waar ze kunnen doneren voor het Prinses Máxima Centrum.”

“Ik zit al dagen te broeden over de vraag hoe ik aan Nederland kan duidelijk maken dat we allemaal wat kunnen bijdragen. Mijn mening is dat als je met je kop op tv komt of online een groot bereik hebt, dat je dan eigenlijk iets terug moet geven. Wat is het voor moeite om een uur of dag per maand diezelfde kop in te zetten voor mensen die het hard nodig hebben?”

“Ik wil niet als een soort moeder Teresa overkomen, maar het is niet zo moeilijk allemaal. Je vroeg net wat ik wil in het leven: mensen inspireren. Ik hoop echt dat mensen, als ze dit lezen, denken: ik kan zelf ook iets doen. Ieder kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen, al is het een euro. Je kunt bijvoorbeeld geld ophalen voor je sportclub of je buurvrouw helpen. Iedereen die dit interview zaterdag leest, kan het leven van een gezin beter maken.”

Hoe gaat u zorgen dat u dit allemaal volhoudt?

“Goeie vraag, dat weet ik niet. Ons motto is altijd hard werken en ook hard genieten. Mijn opdracht is om meer rust in te bouwen, dat is iets dat ik nog moet leren. De komende week is het herfstvakantie en tijd om met het gezin te genieten. Daar kijk ik enorm naar uit.”

De actie van Bas Smit voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie steunen kan via deze link of via een link op zijn Instagrampagina.