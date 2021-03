Bart Hess maakte een slijmjurk voor Lady Gaga: ‘Al haar dansers heb ik ingesmeerd’

Bart Hess ontwerpt ‘future bodies’ met de meest uiteenlopende materialen. Voor Lady Gaga maakte hij een jurk van slijm. Hij werkt het liefst met dansers. ‘Ze hebben enorme power en stamina.’

De slijmjurk. Lady Gaga droeg hem en Bart Hess (Geldrop, 1984) ontwierp hem. “Ik begin altijd uit een eigen fascinatie met bepaalde materialen te werken en ik zie later wel wat er van komt,” vertelt Hess, die vorige maand de Designprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds ontving. “Zo was ik ooit bezig met een zoektocht naar blazen van kauwgom, bubbels op de huid. Er komt een moment dat je denkt: mooi, nu kan ik het, technisch heb ik het onder de knie. Dan wacht ik rustig op een kans om er wat mee te doen.”

“In dit geval vroeg het team van Lady Gaga mij om iets te creëren op basis van drie keywords: born this way, de titel van haar album uit 2011, birth en aliens. Toen heb ik dat kauwgom­achtige doorontwikkeld en is het slijm geworden. Daar probeer ik dan een specialist in te worden. Wekenlang onderzoek ik wat je er allemaal mee kunt doen. Ik ga met een aantal mensen in mijn studio experimenteren hoe je het kunt samenstellen, kleuren en droogblazen met een ventilator. Als je slijm over een lichaam drapeert, gaat het zich op een verrassende manier gedragen. Daarin zoek ik naar schoonheid die tegelijkertijd een beetje weerzinwekkend is.”

Oedipus Rex Beeld Bart Hess

Alien-achtige luchtbel

Eerst deed Hess een fotoshoot met modefotograaf Nick Knight voor de Amerikaanse Vogue, daarna reisde hij naar New York voor de videoclip. “Met Lady Gaga moesten we wel eerst een beetje oefenen. Met slijm moet je in slow motion gaan, ze moest dat even onder de knie krijgen. Ik gaf haar aanwijzingen en toen ontstonden prachtige grote draperieën. Zij wilde graag dat haar haren in beweging kwamen. Door de luchtstroom uit de ventilator vormde zich ineens een hele mooie alien-achtige luchtbel op haar rug. Slime artist staat bij de credits achter mijn naam: al haar dansers heb ik ingesmeerd.”

Alle materialen waar Hess mee werkt – knopspelden, zeepsop, siliconen vellen – probeert hij eerst uit op zijn eigen lijf. Als hij daarna met dansers werkt krijgt hij het beste resultaat. Dat ontdekte hij al toen hij na zijn afstuderen op de designafdeling van Philips in Eindhoven oneindig veel nieuwe dingen uitprobeerde voor zijn wekelijkse blog met Lucy McRae, de beeldend kunstenaar met dansopleiding die zichzelf ‘body architect’ noemt. Omgekeerd laat een choreograaf als Nanine Linning zich ook graag door zijn kostuumontwerpen inspireren. Met haar werkte hij de afgelopen jaren al aan drie producties: Silver, Khôra en Double Helix.

“Ik vind het fijn om met dansers te werken. Ze hebben enorme power en stamina. Het materiaal waarmee ik werk is soms koud, pijnlijk of weinig ademend. Je moet echt een goede controle over je lichaam hebben en ook gevoel voor hoe ver je in de beweging kunt gaan, zonder dat het stuk gaat. Ik kom naar de repetitie met een aantal proefkostuums en dan gaan Linnings dansers ermee aan de slag. Ik merk vaak dat ik eerst nog in poses denk die langzaam zijn en elegant. Maar haar dansers draaien ook heel snel om hun as en bewegen met veel energie door de ruimte. Dan krijg ik zelf ook nieuwe ideeën.”

Inmiddels heeft Hess ook in de studio gestaan met dansers van Het Nationale Ballet. De campagnebeelden voor het programma Stravinsky’s Meesterwerken maakte hij met eerste solist Young Gyu Choi. Hij bewoog met ballonnen aan schouder en enkel, die Hess op beeld herhaalt in de tijd, waardoor sculpturen ontstaan.

Double Helix Beeld : Emmanuel Viverge

Freeze frame

“Ik vind het mooi als fysiek materiaal een digitale bewerking krijgt. Ik had zelf eerst uitgeprobeerd welke bewegingen het beste werken, daarna kon ik hem goed regisseren. Het was nog best ingewikkeld, zowel foto’s maken als video. Je denkt in eerste instantie vanuit dat ‘freeze frame’. Maar je moet er dus ook over nadenken met welke bewegingen je daarin terechtkomt.”

Materiaalstudie, animatie, fotografie; Hess mixt van meet af aan diverse disciplines. Sluipt de danskunst, het regisseren van beweging, stilletjes naderbij? “Ik heb zelf geen dansachtergrond, maar die heb ik wel altijd willen hebben. In een ander leven had ik heel graag danser willen worden.”