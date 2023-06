Bart Chabot: ‘Voor mijn gevoel kom ik net een beetje op gang’

Toen schrijver Bart Chabot naast het vakantiehuisje in de Ardennen een graf ontdekte, zag hij zichzelf daar wel naast liggen. In zijn nieuwe roman Engelenhaar verkent hij locaties uit zijn jeugd vanuit de kist.

Hij kwam een uur geleden onder de douche vandaan, de haren nog nat, en pats-boem was ie daar, de eerste zin van zijn volgende roman. “Ik was bezig me om te kleden om fris en fruitig hier naartoe te komen,” zegt Bart Chabot (68) aan een tafeltje in het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag. “En toen was ie er. Ik dacht: onthou, onthou, onthou. Snel pen en papier gezocht, opgeschreven. Wil je hem horen?”

Hij wacht het antwoord niet af. “Overeenkomstig mijn uitdrukkelijke wens werd ik begraven in Roumont, een gehucht in de Belgische Ardennen. Daar was ik overigens zelf niet bij – kómma – al was ik er natuurlijk zelf wel bij.” Hij lacht. “De geoefende lezer weet: we zijn op bekend terrein!”

Dat bekende terrein is zijn laatste rustplaats, want Chabot is al een tijdje druk met zijn dood bezig. Ook in Engelenhaar, zijn nieuwe autobiografische roman, overziet de schrijver zijn bestaan aan gene zijde van het graf. Met een grijns: “In het boek dat ik nu aan het schrijven ben, komen we die kist in Roumont weer uit, want het verhaal is nog lang niet klaar.”

Ik heb het even opgezocht, Roumont. Het ligt bij Bastenaken. Waarom ligt u helemaal daar?

“Nou, de streek, de Ardennen vind ik heel prettig. Vooral in de herfst en winter.”



Luiken dicht.

“Rolluiken hebben ze daar uitgevonden. Een tikkeltje spooky. Die somberte, en die melancholie, daar kan ik beter mee uit de voeten dan met al die vrolijke mensen op een terras. Ik word daar heel onblij van. De Ardennen drukken je met je neus op de feiten, want het leven is niet alleen maar leuk. Gelukkig zijn, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Dat vind ik een heel onaantrekkelijk, oninteressant en onboeiend stadium.”



“Maar om terug te komen op je vraag,” vervolgt hij zijn bekende spraakwaterval, “ik was ooit in Roumont met mijn gezin, in een huisje met kerst. Aan de doorgaande weg lag een boerenhoeve, leeg, wit, zonder ramen. En er lag een graf. Dat graf vond ik te gek. Ik zie me er wel naast liggen. Wat meespeelt: ik ben onrustig van geest en onrustig van hart. Vroeger was ik een soort nomade, reisde van optreden naar optreden. Een leven on the road. Dat graf, zomaar langs de weg, versterkte het idee dat de reis daarna nog door kan gaan, the beat goes on. Kan niet, weet ik. Maar wat niet kan in de grotemensenwereld kan me niet schelen.”

Chabot: 'Wat in de grotemensenwereld niet kan, kan me niet schelen.' Beeld Hilde Harshagen

Bart Chabot, dichter, schrijver, performer, biograaf en vriend van Herman Brood. Maar ook: opgegroeid in een hardvochtig gezin en bijna getackeld door een hersentumor, hartritmestoornissen en recenter, in 2018, een bloedvergiftiging. “Ik ben lichamelijk 68, maar qua geest helemaal niet. Het lichaam fucks you up, dat vind ik bijzonder hinderlijk. Waardeloos. Voor mijn gevoel kom ik net een beetje op gang. Ik begin greep te krijgen op de materie. Met schrijven begint het een beetje te lukken.”

Dat de dood op hem loert, laat hem niet onberoerd. “De dood is de ultieme spoiler. Het enige wat hij kan, is je weghalen. Terwijl: wij kunnen dingen maken. Ik dacht: ik ben een rebel van nature, en de ultieme rebellie is dat je de dood pootje haakt. In het echte leven kan ik niet van hem winnen, maar in de kunst wel. Dat was het uitgangspunt, de dood een toontje lager laten zingen. Onderuit schoffelen met een Wim Suurbierachtige tackle. En dan kijken wat er gebeurt, als je geest gewoon verder dwaalt. In een ander domein.”

Dat schimmenrijk, wat voor plek is dat voor u?

“Nou, ik voel me er heel prettig. Ik vind de omgang met niet-levenden door de bank makkelijker en prettiger dan met de levenden.”

Want die praten niet terug.

“Ja, dat is één voordeel, en ze leveren je ook geen streken. Kijk, de materie is in zoverre vertrouwd... Daarvoor moet ik teruggaan in het verleden. In mijn jeugd ontdekte ik een mechanisme. Mijn vader was, laten we zeggen, verbaal hardhandig, maar liet het niet alleen bij tirades. Ik heb daar drie jaar geleden over geschreven in Mijn vaders hand. Hij probeerde me te vernietigen, te verkruimelen en ik leerde hoe ik kon ontsnappen. Als het onweer losbarstte vertrok ik naar een andere wereld, een ander domein. Kort geleden leerde ik dat dit een bekend procedé is in de psychiatrie. Het heet dissociatie. Had ik nooit van gehoord.”

In zijn jeugd werd hij met harde hand tot de orde geroepen. Pas later werd zijn rebelse gedrag juist op prijs gesteld, aldus Chabot. Beeld Hilde Harshagen

Dat overlevingsmechanisme ontdekte u zelf.

“Ja, als ik aan iets anders dacht en naar die imaginaire wereld vertrok, had ik niet zoveel last van dat geweld. Ik deed alle circuits in mijn hoofd uit, behalve die escaperoute. Als mijn vader weg was, kwam ik terug in mijn hoofd en dan zette ik de circuits weer aan. En nam ik de schade op.”

Vaak werken jeugdtrauma’s lang door. U hebt een succesvol leven opgebouwd, een hecht gezin gesticht met vier zoons die goed terecht zijn gekomen.

“Ik was een rebelse geest, dwars, en werd met harde hand tot de orde geroepen. Later pas werd dat rebelse gedrag juist op prijs gesteld, maar in de reguliere samenleving niet. Je wordt dus geconfronteerd met je eenzaamheid. Er is niemand die je helpt. Daar moet je mee leren omgaan. En het tweede punt, wat ik sterk besefte: ik ben niet zielig, ik ga me niet zielig voelen, ik ga terugvechten. Ik ben te grazen genomen, maar niet het slachtoffer.”

U besloot uw eigen leven te leiden.

“Precies. Ik zei: ik ga gewoon doen hoe ik het wil. En fuck them. Dat zijn twee heel belangrijke woorden, fuck them. Je kan niet – tenzij je niet anders kan omdat je zo stuk bent vanbinnen – je hele leven zeggen: mijn leven is niks geworden, maar dat komt door mijn ouders. Op een gegeven moment moet je zeggen, ik zet er een streep onder.”