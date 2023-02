Barbara van Beukering: ‘Pas toen ik het verloor, kwam ik erachter dat haar meer is dan wat er op je hoofd zit’

Barbara van Beukering Beeld Linda Stulic

“Wil je het zien?” Barbara van Beukering vist haar telefoon al uit haar tas en toont een foto van haar hoofd in 2020. We zijn oud-collega’s, we tutoyeren. “Die kale plekken en die sliertjes haar, zo vies! En dat je dan zo in paniek raakt als er iemand onverwacht langskomt dat je naar de zolder vlucht en je letterlijk verstopt. Vind ik zelf ook heel verdrietig, als ik me weer zo zie liggen huilen op dat bedje daar.”

Haar derde boek Het jaar waarin ik mijn haar verloor, dat vandaag verschijnt, gaat over precies dat. Over het rampenjaar 2020, waarin haar geliefden het zwaar te verduren kregen. In een notendop: een van haar beste vriendinnen, zwaar in verzet tegen haar ongeneeslijke ziekte, stierf; haar innig geliefde schoonzus overleed na een kort en genadeloos ziekbed; haar zwaar depressieve schoondochter viel tussen wal en schip in de gezondheidszorg; haar dochter werd verlaten door de vader van haar vijf maanden oude baby.

Het was het jaar van de coronadoden en de lockdown. En, dus ook nog, het jaar waarin ze haar haar verloor door de ziekte alopecia en rondliep met een geheim. “Ik schaamde me heel erg. Mijn uiterlijk was verminkt, ik durfde niet in de spiegel te kijken. Maar ik schaamde me ook voor mezelf. Om me heen gingen dierbaren dood, er gebeurden veel ergere dingen, dit was maar haar. Over die mentale worsteling heb ik willen schrijven. Ik probeerde het te relativeren, maar dat lukte niet omdat ik er toch zo onder leed.”

Je werd in je jonge jaren voor Pauze tv gecast als ‘het sexy ding’, schrijf je. Ook in je journalistieke carrière was je uiterlijk deels je handelsmerk: lang blond haar, jurken, hoge hakken. Maakte dat het erger?

“Door dat haarverlies was ik dat in een keer kwijt. Terwijl ik weet: ik ben 56, ik raak het sowieso wel kwijt, nog even en ik ben een oude vrouw. Gek genoeg vind ik dat niet erg, geen centje pijn. Maar een kále vrouw, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dat haar was een deel van mijn identiteit waar ik me nooit zo van bewust was. Want ik hád het; ik droeg het altijd los en dacht er nooit over na. Even de puntjes laten bijknippen, dat was het. Pas toen ik het verloor, kwam ik erachter dat haar meer is dan wat er op je hoofd zit.”

Ik zit nu heel erg naar je haar te kijken: je draagt het halflang, het is teruggekomen. Had je het boek geschreven als je kaal was gebleven?

“Tijdens het schrijven van mijn boek wist ik niet dat mijn haar zou terugkomen. Ik heb die pruik een kleine twee jaar gedragen. Ik was al bijna klaar toen ik besloot dat de kapper moest komen, dat ook de laatste sliertjes eraf moesten. En zij zag toen dat er op de kale plekken weer haartjes begonnen te groeien.”

Je hebt het lang geheim willen houden, wat is je drijfveer om er nu toch mee naar buiten te komen?

“Het feit dat er over elke andere ziekte planken vol zijn geschreven, maar er geen boek over haarziekte is. En later in het proces wilde ik ook van dat geheim af, ik leed onder leven met dat geheim dat ik zelf had gecreëerd. Ik was bang dat het door een juicekanaal opgepikt zou worden. Ik ben geen bekende Nederlander, maar ik was zo bang door de mand te vallen. Zelfs met de pruik was ik bang dat mensen het zouden zien.”

Mannen die hun haar verliezen, kiezen vaak voor: dan maar alles eraf. Bij vrouwen is dat kennelijk toch taboe.

“Je ziet bijna geen kale vrouwen en áls je ze ziet, denk je: o, kanker. Mijn dochter Milou (journalist Milou Deelen, red), die nogal van de barricades is, vond dat ik daar op moest. Ik zei: geen haar op mijn hoofd!” Ze lacht.

“Toen Will Smith bij de Oscaruitreiking Chris Rock sloeg omdat die een grap had gemaakt over zijn vrouw Jada Pinkett Smith, die openlijk uitkwam voor haar alopecia, zat ik nog in mijn geheime fase. Mij man Thomas zei: ‘Ik had hetzelfde gedaan, hij weet hoe zij lijdt onder haar kaalheid en wat het haar heeft gekost om daar en plein public te gaan zitten.’”

Je schrijft ook heel openlijk over de ellende die je vriendinnen en gezin overkwam. Heb je daarin geen schroom gevoeld?

“Het is een memoir, ik schrijf over wat er dat jaar is gebeurd en iedereen is van tevoren ingelicht. Ik heb het manuscript laten lezen. We hebben een heel open gezin en mijn kinderen zeiden ook: ‘Het zijn geen geheimen, iedereen in onze omgeving weet het toch al.’ Het is extreem openhartig en wat er staat is niet leuk. Maar het is wel integer.”

“Ik ben niet iemand die zich makkelijk kwetsbaar opstelt. Ik ben meer van stoer zijn, niet zeuren, flink zijn. Aanvankelijk schreef ik op de rem: het diepste van mijn ziel, daar was moeilijk bij te komen. Maar uiteindelijk beklim ik nu toch die barricade en draag ik mijn steentje bij. Het is bijna niet te bevatten hoeveel ellende we in dat ene jaar hebben meegemaakt. Ik moest soms letterlijk naar adem happen van de stress. Haarverlies kan ook stressgerelateerd zijn. Ik dacht: ik kan dat er nu niet bij hebben. Maar ik moest wel.”