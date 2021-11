Barbara Stok maakte een beeldroman over een van de eerste vrouwelijke filosofen: Hipparchia van Maroneia

Stripmaker Barbara Stok maakte een beeldroman over hoe Hipparchia van Maroneia een van de eerste vrouwelijke filosofen werd. Dit jonge meisje in de Griekse oudheid stond aan de wieg van het stoïcisme.

Er is post uit Athene, er is eindelijk weer een nieuwe huwelijkskandidaat gevonden voor Hipparchia: Kallios, de zoon van haar vaders oude vriend Leandros. Maar Hipparchia wordt gewaarschuwd: ze mag het met haar wijsneuzigheid niet nog een keer verbruien. Hipparchia is een meisje dat nadenkt over het leven, stiekem Socrates leest en daarover vertelt aan haar honden.

Hoe te leven, vraagt Hipparchia zich af, en: wat is geluk? Een vrouw is gelukkig als haar man dat is, bezweert haar tante. En boeken lezen is ongezond, daarmee bederf je je vrouwelijkheid. Een goede vrouw is een goede huisvrouw en moeilijke praatjes zijn niet aantrekkelijk.

In haar nieuwe beeldroman De filosoof, de hond en de bruiloft vertelt Barbara Stok het verhaal van Hipparchia van Maroneia, een van de eerste vrouwen die filosoof werd in de vierde eeuw voor onze jaartelling. Stok tekent haar als een tenger meisje met een vlechtje en een rode tuniek, dat bij de poenige familie van leeghoofd Kallios door de ballotage komt.

In Athene raakt ze in de ban van een vreemde filosoof die als zwerver leeft. Crates heet hij, en als exponent van de cynische stroming wordt hij voor hond uitgemaakt. Langzaam komt Hipparchia tot het inzicht dat ze tegen de druk van haar familie moet ingaan. Samen zullen Hipparchia van Maroneia en Crates van Thebe aan de wieg staan van het stoïcisme.

Winnaar van de Stripschapprijs

Stok (Groningen, 1970) werd internationaal bekend met haar beeldroman Vincent (2012) over Vincent van Gogh, die in meer dan twintig landen is verschenen. Ze heeft twaalf boeken op haar naam staan en ontving in 2009 de Stripschapprijs. In het nawoord van De filosoof, de hond en de bruiloft beschrijft ze hoe ze voor het eerst met met filosofie in aanraking kwam toen ze ging drummen in een band waarvan de gitarist filosofie studeerde.

Dat leidde tot veel discussies in de stamkroeg en zo kwam ze erachter dat de vragen die haar als tiener hadden beziggehouden (Wat is goed en slecht? Hoe te leven?) filosofische vragen zijn. In 1996 schreef ze zich in voor vakken filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen; ze was 26 en net begonnen met strips maken.

Eind dertig was ze toen ze in een existentiële crisis belandde. Zij en haar partner bleven ongewenst kinderloos en ze zocht een manier om met dat verdriet om te gaan. Een omslagpunt kwam in de bibliotheek waar ze een boek van Epicurus vond, Over de natuur en het geluk. ‘Ik pakte het uit de kast, sloeg het open, en op dat moment, daar in de bibliotheek, voelde ik mij via de tekst in dat boek plotseling in contact staan met deze Griekse filosoof van 2300 jaar geleden.’

Eigen kijk op de omstandigheden

Ze las meer boeken van filosofen uit die tijd en het trof haar hoe toepasbaar hun wijsheden nu nog zijn. Vooral de filosofen van de stoïcijnse stroming raakten haar en leerden haar inzien dat het vaak niet de omstandigheden zijn die je ongelukkig maken, maar je eigen kijk op die omstandigheden. Zeno, de grondlegger van het stoïcisme, was een leerling van Crates.

De cynici Hipparchia en Crates droegen een minimalistische levensstijl uit; ze keerden zich tegen alle maatschappelijke rangen en standen, normen en conventies. Zo’n omslag in het denken en doen hebben wij in onze maatschappij weer heel hard nodig, stelt Stok.

Vijf jaar heeft ze aan dit boek gewerkt en ze zag in die periode de kredietcrisis, Trump, de brexit, #MeToo, BLM, de coronapandemie en de steeds zichtbaardere klimaatverandering langskomen. ‘Terwijl ik aan dit boek werkte, ben ik zelf steeds opnieuw door Hipparchia en Crates geïnspireerd geraakt. Ze zijn belangrijke voorbeelden voor mij geworden en ik hoop dat ze via dit boek nog meer mensen zullen raken.’

Voorpublicatie uit beeldroman De filosoof, de hond en de bruiloft van Barbara Stok. Beeld Barbara Stok

