Barbara Pravi: ‘Ik ben blij dat ik het Songfestival niet gewonnen heb’

Barbara Pravi: ‘Blijkbaar hebben de mensen de emotie achter het liedje gevoeld. Daar ben ik heel trots op.’ Beeld JOÊL SAGET

Jazeker, Barbara Pravi heeft ook meegekregen dat er twee landen waren die haar Songfestivaleindscore maximaal hebben gestut. Alleen Nederland en Spanje gaven haar chanson Voilà de dubbele douze points: zowel de vakjury als publiek zette Frankrijk boven aan hun stemlijstjes. In de strijd om de eindzege in Rotterdam was het te weinig: Pravi eindigde achter de Italiaanse rockers van Måneskin als tweede.

Een maand na het festival in Ahoy blijkt er echter niets verloren voor Pravi die met haar Voilà in diverse Europese landen de top 10 van de hitlijsten haalde en er nog steeds stijgt in de lijsten van meestgedraaide nummers op de radio. In het oog van die vrolijke storm, is Pravi (28) gewoon thuis in Parijs aan het werk, zo blijkt als het beeldverbinding to stand is gebracht. “Dit zijn de Saint Germain Studio’s,” zegt ze vanuit een lege kantine. “Ik heb na het Songfestival een week gebruikt om te slapen en mijn familie te zien. Toen ben ik mijn album gaan afmaken. Dat heeft nu de topprioriteit.”

U werd tweede op geringe afstand van winnaar Italië. Was u teleurgesteld?

Lachend: “Nee, zeg. Helemaal niet. Heb je mij zien huilen? Ik was hartstikke blij voor de Italianen en ook heel blij dat ik zelf niet won. De tweede plaats is echt de beste uitkomst die er is. Je hebt na afloop geen verplichtingen, maar blijkbaar voelden er wel heel veel mensen wat ik bedoelde. Dat is toch het enige wat een artiest nodig heeft? Een publiek.”

Was dat uw doel toen u besloot mee te doen?

“Ik had geen verwachtingen, voelde ook geen druk toen de bookmakers me tot favoriet uitriepen. Ik kende het Songfestival wel, maar wist niet goed welk effect het op je carrière kon hebben. Dat zie ik nu wel, ja. Ineens heb ik een uitverkochte Europese tournee en spreken mensen me op straat aan. Ik blijf me afvragen: gebeurt dit allemaal écht?”

In de hitlijsten domineren hiphop, elektropop en EDM. Op het Songfestival eindigden Italiaanse glamrock en traditioneel Frans chanson met afstand bovenaan. Wat zegt u dat?

“Dat de macht van de radio en televisie ontzettend groot is. Mensen luisteren naar wat hun wordt geserveerd. Zeker in Frankrijk bepaalt de radio wat mensen mooi vinden. De stations zenden allemaal dezelfde muziek uit. Het Franse chanson is, helaas ook ná dit Songfestival, bijna nergens te horen. Terwijl dit festival bewijst dat als je mensen iets anders aanbiedt, ze zeker open staan voor gevarieerder muziek.”

Wat zou de volgende stap zijn?

“Ik hoop dat de muziekindustrie bij zichzelf te rade gaat en bedenkt: blijkbaar vinden mensen ook andere dingen leuk dan we hun voorschotelen. Ik bedoel: zelfs dance uit Oekraïne kreeg op het Songfestival een groot publiek achter zich. Waarom gooien we de deuren niet veel meer open? Niemand wordt daar toch slechter van?”

Nog even over het festival zelf. Na afloop was vaak de foto te zien waarop u op het podium een high five geeft aan de cameraman die…

Onderbreekt: “Remco. Zijn naam is Remco. We hebben in Ahoy in die twee weken een warme band opgebouwd. Vooraf hebben we goed met elkaar gepraat. Hij spreekt geen Frans, wist niet waar mijn liedje over ging. Ik zei: ‘Volg me zoals op de dansvloer, dan dansen we samen.’ Die dans verliep met elke repetitie weer beter. De finale was de beste uitvoering.”

Er zullen meer mensen zijn geweest die niet verstonden waarover u zong, maar toch op u stemden. Hoe verklaart u dat?

“Blijkbaar hebben ze de emotie erachter gevoeld. Daar ben ik heel trots op. Dát was mijn doel: mijn muziek zo goed mogelijk laten horen, laten zien wie ik ben. Want Voilà gaat over mij. In de tekst stel ik me bijna letterlijk voor: dit ben ik met mijn kleine gestalte, met mijn zwarte krullen, met al mijn fouten en mijn goede kanten. En zelfs als ik tekortkom: dit ben ik. Ik denk dat mensen voelden dat het voor mij persoonlijk was, dat ik al een leven heb geleefd en daarover kwam vertellen.”

Vaak wordt artiesten na zo’n eerste succes door platenmaatschappijen aangeraden om van hun eigen taal over te stappen naar het Engels. Is dat bij u al gebeurd?

“Ik werk al sinds ik begon te zingen met hetzelfde team. Dat kent me en weet dat ik het niet eens zou overwegen. Ik wil geen concessies doen. Als er daardoor een deur voor mijn neus in het slot valt, is dat maar zo. Mijn liedjes moeten puur en oprecht blijven.”

Artiesten die goed scoren op het Songfestival, zelfs de winnaars, hebben het vaak lastig om een duurzame carrière op te zetten. Heeft u een strategie om dat te voorkomen?

“Ik heb het Songfestival in mijn hart gesloten (Pravi schreef in 2020 het winnende liedje van het Junior Songfestival en in 2019 het nummer dat vijfde werd, red.), maar heb het altijd als een halte op een langere route gezien. Net zoals Voilà niet mijn enige liedje is. Misschien hebben artiesten gedacht dat alles vanzelf zou gaan als ze zouden winnen. Of werden ze er simpelweg door overvallen.”

“Ik had alles voorbereid: de liedjes geschreven voor mijn album dat eind augustus uitkomt, mijn nieuwe single al opgenomen. En de tournee was deels gepland. Ik zie mijn loopbaan als een marathon: Eurovisie was een stapje, maar ik ben nu al weer een paar stappen verder.”

Barbara Pravi treedt op 22 maart 2022 op in de Melkweg. Het concert is uitverkocht. Nieuw aangekondigde shows zijn in Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Utrecht (1 april t/m 7 april).