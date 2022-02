Barbara Hannigans laatste Let me tell you: een uitvoering voor in de annalen

In de NTR ZaterdagMatinee zong Barbara Hannigan Let me tell you voor de allerlaatste keer. Beeld Simon van Boxtel

In 2012 schreef de Deense componist Hans Abrahamsen voor sopraan Barbara Hannigan de liederencyclus Let me tell you, die het jaar daarop met reusachtig veel succes in première ging. In 2019 riep The Guardian het werk uit tot ‘het beste stuk van de 21ste eeuw’, wat misschien wat aan de vroege kant was, met nog tachtig jaar te gaan. Anderzijds is de muziek zo ontzettend goed dat de voorspelling best zou kunnen uitkomen.

In de NTR ZaterdagMatinee klonk dit weekend een uitvoering die je historisch mag noemen. Barbara Hannigan, begeleid door het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Karina Canellakis, zong Let me tell you voor de allerlaatste keer. Ze geeft het stokje over aan jongere sopranen, en laten we hopen dat het er vele zullen zijn.

De uitvoering was zó bijzonder dat de componist ervoor naar Amsterdam was gekomen. Hij voegde zich na afloop op het podium bij Hannigan en Canellakis, en kreeg het hardste applaus dat de 450 aanwezigen konden produceren.

Groots

Abrahamsen zal zeer content zijn geweest met de grootste wijze waarop zijn werk gestalte kreeg. Met de van haar bekende, maar nog altijd onwaarschijnlijke trefzekerheid zong Hannigan de technisch veeleisende partij alsof het een lied van Schubert was en Canellakis riep met het orkest alle bijbehorende klankschitteringen op. Een prestatie voor in de annalen.

Aan Abrahamsens liederencyclus ging het voorspel uit Wagners Parsifal vooraf, dat te voorzichtig en te bleek werd gespeeld. De bedwelming en de spirituele overgave die bij deze muziek horen, waren volledig afwezig.

Ook bij de Lemminkäinen-suite van Sibelius ontbrak richting, omdat Canellakis alles even belangrijk leek te willen maken. Maar misschien had ik voorafgaand aan het concert niet naar de uitvoering van Colin Davis moeten luisteren.