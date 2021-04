Banksy blijft in deze documentaire gelukkig een mysterie

The Well Hung Lover van Banksy, in Bristol, Engeland. Beeld Beeld uit de documentaire.

Op de site Pestcontroloffice.com, die het papierwerk afhandelt voor de graffitikunstenaar Banksy en zijn enige aanspreekpunt is, staat onder meer te lezen wat je kunt doen als je meent ontdekt te hebben wie Banksy werkelijk is: ‘Geweldig, Banksy waardeert alle suggesties enorm en worstelt momenteel met dezelfde vraag. Schrijf ‘existentiële crisis’ in de kop van de e-mail.’

De identiteit van Banksy is een issue sinds een jaar of vijfentwintig geleden zijn eerste werken opdoken in de openbare ruimte. Gaat er een man, een collectief of toch een vrouw schuil achter het pseudoniem Banksy, een variatie op de graffitinaam Robin Banks (‘banken overvallen’)? In Banksy Most Wanted, het documentairedebuut van de Franse journalist Aurélia Rouvier, co-regisseur en editor Seamus Healy en producent Laurent Richard, worden de meest gangbare, al eerder breed uitgemeten theorieën op een rijtje gezet. “Zijn werk duikt overal op, maar zijn identiteit blijft een raadsel,” luidt de eerste voice-over. “Wie is de mysterieuze straatkunstenaar Banksy?” Spoiler: de makers weten het ook niet.

Banksy Most Wanted begint in oktober 2018 met de veiling van Girl with Balloon, Banksy’s signature work, dat nadat het voor 860.000 pond was afgehamerd zichzelf vernietigde middels een in de lijst geïnstalleerde versnipperaar. De vraag: was Banksy in de zaal? Het antwoord: dat zou best gekund hebben. Op de geluidsband klinkt spannende muziek.

Vervolgens mag de Schotse journalist Craig Williams vertellen hoe hij met een paar muisklikken ontdekte dat er ‘verontrustende overeenkomsten’ zijn tussen Banksy en Massive Attackvoorman Robert Del Naja. De Noorse journalist Martine Berg Olsen heeft met hulp van een forensisch expert, die na de uitbreng van de Banksydocumentaire Exit through the Gift Shop het spoor van het geld heeft gevolgd, dan weer uitgedokterd dat het Gorillazoprichter Jamie Hewlett moet zijn. En Claudia Joseph van de tabloid Mail on Sunday en een criminoloog uit Texas menen op basis van de enige foto die ooit is gemaakt van Banksy zeker te weten dat Robin Gunningham ‘de Picasso van de 21ste eeuw’ is, want ‘die kon ook goed tekenen op school’.

Tegen elke theorie valt wel wat in te brengen. Daarbij komt, zo zegt Banksy’s voormalige agent Steve Lazarides, dat Banksy cum suis een meester is in het optrekken van rookgordijnen en hij al fake news produceerde voordat Donald Trump ermee aan de haal ging. Dat lijkt maar beter ook; er zou veel van de magie verloren gaan als Banksy’s ware identiteit wordt onthuld.

Banksy Most Wanted: woensdagavond 22.55 uur en 9/4, 13.35 uur, NPO 2 (Close Up).