Balletmeester Charlotte Chapellier studeerde noodgedwongen via Zoom een ballet in

Metamorphosis van David Dawson bij Het Nationale Ballet. Beeld Hans Gerritsen

‘Een soort brainwash’ noemt Charlotte Chapellier de dagen voor de filmopnames aan het eind van het repetitieproces voor David Dawsons Metamorphosis, een ballet over hoop. “Dat opnemen was het zwaarste onderdeel voor mij. In mijn ene hand had ik een telefoon, met de choreograaf die vanuit zijn woonplaats Berlijn aanwijzingen gaf, en in mijn andere een microfoon. Alles wat hij zei, moest ik hardop voor de dansers op het podium herhalen. Zelf verdween ik min of meer, ik had geen eigen input meer.”

Charlotte Chapellier, sinds 2014 balletmeester bij HetNationale Ballet, is er niet minder vrolijk om als ik haar vijf dagen voor de onlinepremière spreek. De Française werkt al weer vol energie aan Dawsons volgende stuk, The Four Seasons, die de dansers van Het Nationale Ballet in juni zullen uitvoeren in het kader van het Holland Festival.

Mooi partnerwerk

Dawsons werk kent ze door en door. Twee decennia geleden danste ze in zijn eerste grote creatie hier in Amsterdam: A million Kisses to my skin. Sinds ze balletmeester is, studeerde ze al een hele reeks van zijn balletten in.

“Zijn stijl is erg veeleisend in technisch en artistiek opzicht. De armen zijn vaak heel hoog en naar achteren gericht. Er zijn altijd veel pirouetten op hoge snelheid. Veel mooi partnerwerk ook, met moeilijke lifts die niemand ooit eerder heeft gezien.”

“Het gebruik van de ruimte is belangrijk: Dawson houdt van heldere patronen voor groepen dansers. In duetten wil hij graag dat ze samen de hele dansvloer over reizen, hij probeert ze altijd drie meter verder te laten uitkomen dan dat ze in hun hoofd hadden en dachten te kunnen. Daarnaast wil hij dat ze goed op de muziek letten en in het oog houden dat zijn dans draait om de liefde.”

Als Chapellier normaliter met Dawson aan een stuk werkt, bedenkt hij eerst met de dansers de nieuwe passen waar zij bij zit en gaat zij die vervolgens ‘opschonen’.

“Ik werk er in de periode daarna aan verder. Dan kijk ik of er technische oplossingen zijn voor bewegingen die dansers nog niet helemaal lekker kunnen uitvoeren, ik schaaf aan de synchroniciteit van de groepsstukken, ik let op de muzikaliteit van hun dans. Helemaal aan het eind van de repetitieperiode komt de choreograaf dan nog een aantal dagen terug en geeft hij aanwijzingen voor de finishing touch.”

“Deze keer was ik helemaal alleen, we hebben repetities georganiseerd via Zoom. Dat was erg inspannend voor ons allebei. De dansers moesten alles aanleren via het scherm, wat echt langzamer ging dan normaal.”

“En bij de lifts bijvoorbeeld, kon zijn assistent Raphaël Coumes-Marquet het niet voordoen op de gebruikelijke manier. Hij kon zijn partner, onze danseres hier, niet optillen maar moest de beweging die Dawson bedoelde helemaal met woorden omschrijven. Daarna ging ik met de dansers uitzoeken hoe het nou precies kon. Ik moest erg creatief zijn, gewoon een en ander met ze voor de camera uitproberen en dan later weer horen wat de choreograaf ervan vond.”

Liefde en inspiratie

Ook alle dingen om de dans heen lagen deze keer op Chapelliers bordje: de muziek checken, de kostuums, het draaiboek voor het filmen.“Ik ben echt van het laten groeien van anderen en het uitwerken van ideeën. Ik wil dansers graag helpen om beter te worden en choreografen als Dawson assisteren. Gelukkig ken ik hem al goed, ik weet wat hij wil. Er was sprake van een groot onderling vertrouwen.”

“Dawson wist dat hij dit zo kon doen, omdat ik hier was. Maar in de toekomst wil ik heel graag dat hij zelf weer hier bij ons is. Het was toch wel erg eenzaam voor mij zo; met hem en zijn assistenten erbij zijn we meer een team. Ik kan dit niet eindeloos blijven doen. Een computer is echt niet menselijk, via Zoom is het proces lang niet zo genereus. Dingen voordoen in de studio, direct contact tussen choreograaf en dansers is veel beter. Dan kan hij ze ook liefde en inspiratie geven.”