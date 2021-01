Bait bracht minutieus in beeld hoe oplichters argeloze internetters beduvelen

Beeld -

Niet lang geleden verscheen er een berichtje op Lips’ mobieltje: ‘Pap, dit is mijn nieuwe nummer. Het oude kun je weggooien.’ Onmiddellijk sprong Lips op. Even wist hij niet wie eerst te bellen: zijn telecomaanbieder, de politie, of misschien was meteen Peter R. de Vries beter. Want als oplettend burger wist Lips het uiteraard meteen: hier dreigde oplichting!

Totdat er nieuwe berichtjes en een foto verschenen: het was Lips’ jongste zoon die inderdaad een nieuwe telefoon had. Zijn moeizaam bij de vooruitgang aanhakende vader op de kast jagen leek hem wel geestig.

Dat er nog altijd genoeg voedingsbodem is voor frauduleuze praktijken, wist Lips. Toch keek hij met interesse naar de eerste aflevering van Bait, een documentaireserie van journalist Anthony van der Meer. Minutieus bracht die in beeld hoe oplichters argeloze internetters beduvelen.

Om te beginnen belichtte Van der Meer zogenoemde helpdeskfraude. Lips geloofde amper wat hij zag: criminelen zetten nep-helpdesks op om gebruikers van YouTube of Microsoft te lokken. Eerst verhelpen die daadwerkelijk de digitale probleempjes van de bellers om vervolgens hun computer binnen te dringen en creditcardgegevens te roven. Aan de telefoon slijten ze en passant nog dure beveiligingsabonnementen die nergens toe dienen.

Van der Meer koos uiteindelijk voor de confrontatie: hij hackte zich op zijn beurt naar binnen op de computer van de oplichters en achterhaalde hun identiteit. Dat hij in zijn enthousiasme voortdurend ‘hun’ zei, waar het ‘zij’ moest zijn, vergaf Lips hem graag. Hij zag een bevlogen jonge maker aan het werk, die werkelijk resultaat leek te boeken.

Met één vraag bleef hij echter zitten: waarom belde Van der Meer na zijn ontdekking de politie niet even? Nu legde de oplichter na een belletje van de journalist vermoedelijk opgelucht de telefoon neer.