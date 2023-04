Backstage Academy: de nieuwe garde kunstenaars dient zich aan op de KunstRAI

Backstage Academy is een presentatie met werk van beeldend kunstenaars die in de jaren 2020, 2021, 2022 zijn afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie. De tentoonstelling is samengesteld door Tirza Kater, coördinator van de afdeling Fine Arts van de Rietveld.

De alumni krijgen de mogelijkheid hun werk te presenteren op 200 vierkante meter in de Europahal. De deelnemers aan de KunstRAI zijn galeries in hedendaagse kunst, waardoor het voor zelfstandige kunstenaars in principe niet mogelijk is om deel te nemen. Om deze beperking te omzeilen, is de Backstage Academy een paar jaar geleden als randprogrammering van de KunstRAI geïntroduceerd. Voor veel deelnemers is het de eerste keer dat ze hun werk op een kunstbeurs kunnen presenteren.

Backstage Academy werd in 2017 voor het eerst georganiseerd met de Gerrit Rietveld Academie en in 2018 met de Willem de Kooning Academie uit Rotterdam. Na stille coronajaren met weinig mogelijkheden om kunstwerken aan de buitenwereld te tonen, een cv op te bouwen en belangrijke contacten te leggen, is de derde editie van Backstage Academy bij KunstRAI 2023 extra belangrijk.

Haak-oogverbinding

Coördinator Tirza Kater bedacht een thema voor de presentatie: de haak-oogverbinding. Een eenvoudige maar stevige verbinding tussen twee objecten. Haak en oog zijn een metafoor voor de verbindingen tussen de verschillende kunstwerken. Modeontwerpers, schilders, ontwerpers, beeldhouwers die dingen maken, objecten waartussen de bezoeker verbindingen kan leggen.

Klinkt prachtig, maar Anton Shebetko drukt de bezoeker ook even met de neus op de feiten. De Oekraïense kunstenaar toont zijn neonwerk It’s not your problem. In een toelichting wijst hij op de oorlog, op de vele doden en vluchtelingen. “De oorlog die zich enkele duizenden kilometers verderop afspeelt, lijkt vreemd. Afstand beïnvloedt de ervaring van oorlog, de houding ertegen en zelfs het bewustzijn en de belangstelling ervoor.”

Het toiletpapier en de zakdoekjes van Cloud no.2 door Karin Iturralde Nurnberg werden gekleurd tijdens een vlucht van elf uur tussen Guayaquil (Ecuador) en Amsterdam. Beeld -

Vliegtuig als atelier

Karin Iturralde Nurnberg laat Cloud no.2 zien, een ruimtelijke collage die is gemaakt van stukken wc-papier, zakdoeken, inkt, tape en haar dat na een knipbeurt is verzameld – alles wordt gerecycled. Iturralde Nurnberg houdt van vliegtuigen als atelier. Je kunt er van alles zien, het wemelt er van de spullen, voedsel, gesnurk en baby’s. En er draaien honderden films tegelijk. Het toiletpapier en de zakdoekjes van Cloud no.2 werden gekleurd tijdens een vlucht van elf uur tussen Guayaquil (Ecuador) en Amsterdam. Bij aankomst werd alles in elkaar gezet.

De moeder van Laura Bouman groeide op in een tankstation. Haar vader deed vroeger mee aan motorcrossrally’s en zijn werk had ook altijd te maken met voertuigen. Geen wonder dat de constante aanwezigheid van auto’s en motoren een enorme invloed heeft gehad op Boumans leven. En daar put ze weer uit bij het maken van kunst. Banen, vrije avonden na werk, weekenden, vakanties en vrije dagen, eigenlijk werd alle tijd in huize Bouman doorgebracht met auto’s en motoren. ‘Hun passie voor de voertuigen is brandstof voor lichaam en geest,’ schrijft ze in haar afstudeerscriptie.