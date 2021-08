Baby op albumhoes Nevermind klaagt Nirvana dertig jaar later aan

De klassieke albumhoes van Nevermind. Beeld RV

Spencer Elden beweert dat hij de naakte baby is die afgebeeld staat op de albumhoes van Nevermind uit 1991. Elden zegt dat hij destijds geen toestemming kon geven voor die foto omdat hij amper vier maanden oud was. Ook zijn voogden zouden geen officiële toestemming hebben gegeven.

De man beweert bovendien dat de afbeelding kinderporno is. Er zou volgens hem beloofd zijn dat zijn geslachtsdelen bedekt zouden worden met een sticker, maar die werd nooit op de hoes geplaatst. Volgens documenten die TMZ in handen heeft, beweert Elden dat de band er niet in is geslaagd om hem te beschermen en om te voorkomen dat hij seksueel werd uitgebuit. De man eist nu een schadevergoeding van minstens 130.000 euro.

Trots en frustratie

Door de jaren heen heeft de albumhoes Elden zowel trots als boosheid gebracht. Op 25-jarige leeftijd maakte hij bij wijze van eerbetoon de foto nog na, overigens wel met zwembroek aan. Ook heeft hij de titel van het album groot op zijn borst getatoeëerd.

In 2016 zei hij in tijdschrift Time echter dat hij tot zijn frustratie nooit geld voor de foto heeft ontvangen. Een eerdere juridische procedure daartoe mislukte, maar het lijkt erop dat Elden nu via een andere manier alsnog probeert om betaald te krijgen.

Nevermind, met de hit Smells Like Teen Spirit, betekende de grote doorbraak van Nirvana.