Auteur Lionel Shriver doet niet aan ‘lefty lingo’ die op voorhand de mond snoert

De Amerikaanse Shriver groeide als predikantenkind op in een presbyteriaans gedoopt gezin. ‘Als klein kind was ik voornamelijk verveeld, maar toen de prepuberteit aanbrak was ik woedend en zat ik het hele eindeloze kerkuur ziedend in mijn kerkbank. Ik was razend dat ik geen eigen mening mocht hebben,’ schrijft Shriver in haar gelegenheidspreek Het kinderlijke afleggen (2013). Daar begon Shrivers verzet, het tegendraadse dat op volwassen leeftijd haar handelsmerk zou worden.

Met haar openingstoespraak over ‘fictie en identiteitspolitiek’ op het Writers Festival in Brisbane in 2016 riep ze ‘hel en verdoemenis’ over zich af. Ze brak een lans voor de vrijheid van de fictie: auteurs mogen personages opvoeren die een andere identiteit hebben dan zijzelf. Om dit te illustreren zette ze aan het einde van de toespraak een sombrero op (een schrijver mag iedere hoed opzetten die hij wil). Yassmin Abdel-Magied, een jonge Soedanese blogger, verliet de zaal op hoge poten en betichtte Shriver van culturele toe-eigening. Het festival nam direct afstand van Shrivers toespraak, sociale media ontploften.

Onderdrukking en conformisme

Ze schrijft: ‘In mijn jeugd waren conservatieven de stem van onderdrukking, conformisme en orthodoxie. Het was rechts dat beperkingen oplegde aan de vrijheid (..) Nu is de rol van de onderdrukker overgegaan naar links.’ Ze spreekt van een tijd van ‘gewapende sensitiviteit’, waarin de linkse taalpolitiek ‘lefty lingo’ iedereen de mond snoert door te spreken van ‘privileges’ (wie geprivilegieerd is moet zijn mond houden) en ‘culturele toe-eigening’; gekrenktheid en spreekrecht uit eigen ervaring maken ieder debat onmogelijk.

Het rechtse kamp beperkt zich vaak tot het beschimpen van links taalgebruik, zonder op de inhoud in te gaan, of te roepen: ‘je mag ook niets meer zeggen’ (een zwaktebod waar Shriver zich helaas ook een paar keer op beroept). Maar ze pakt door, ze wijst op de uiterste consequenties van het gebruik van dit vocabulaire in het maatschappelijk debat: ‘een gemarginaliseerde’ kan zich nooit aan slachtofferschap onttrekken, ‘culturele toe-eigening’ is al bij voorbaat een vorm van ‘diefstal’ en zo zit de veroordeling al in de taal besloten. Heeft ze geen punt als ze zegt dat veel van deze begrippen eerder een eindpunt dan een begin voor conversatie zijn?

De stukken die ze tussen 2008 en 2021 schreef laten zien hoe we in toenemende mate gepolariseerd zijn geraakt. Politiek is verworden tot een afvinklijst met boude meningen voor en tegen, waarin alle nuance zoek is: links – rechts, woke – antiwoke, goed – slecht.

De hete politieke hangijzers zijn niet de enige onderwerpen waar Shriver sterke opinies over koestert: in een stuk over het verdwijnen van het gebruik van aanhalingstekens in fictie trekt ze ook stevig van leer (tégen het verdwijnen van aanhalingstekens). Ze laat overtuigend zien hoe ‘dialoog lezen zonder aanhalingstekens is als autorijden zonder wegwijzers’.

Tegendraads is een heerlijk portret van Shriver als persoon, schrijver en polemist. Ze is grappig, scherp en bewonderenswaardig openhartig – ook als je het níét met haar eens bent.