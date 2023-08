Auteur Charlotte Weitze: ‘We zijn losgezongen uit het verbonden weefsel van de natuur’

In de roman Rosarium van de Deense schrijfster Charlotte Weitze staat de zoektocht naar die ene zeldzame roos uit de Andes met menselijke eigenschappen centraal. Een grimmig sprookje, ecothriller en manifest ineen. ‘Zonder planten zouden we hier niet zijn’

Broer en Zuster zijn met hun ouders op de vlucht uit hun dorpje aan de Pools-Russische grens waar de Russen zijn binnengevallen. Ze houden zich schuil in de Bialowieza-bossen, waar niemand zich mag ophouden omdat het jachtterrein is van de Poolse koning – en vervolgens de Russische tsaar. ‘De heerser is vet,’ zoals hun vader altijd zegt. Maar het volk verhongert.

Broer en Zuster treden na het mysterieuze vertrek van hun ouders – de kinderen worden achtergelaten in een holle eik – buiten de mensenwereld en worden in een ongedefinieerde tijd één met het bos. Dat gaat zo ver dat Zuster, nadat ze in aanraking is gekomen met een bijzondere roos die met mensen communiceert, zelf opgaat in een rozenstruik en een organisch onderdeel van de natuur wordt.

Wat begint als het grimmige sprookje van die twee kinderen in het oerbos, mondt in Rosarium van de Deense Charlotte Weitze (49) uit in een dystopische ecothriller met rollen voor een tsarenzoon, een transgender botanicus, een vrouw die van licht leeft, een groenige tweeling en dito kleindochter met barnsteenbruine ogen en toekomstvisioenen over een door rozen overwoekerende wereld.

Hoe kwam u op het universum van Rosarium?

“Ik had in 2016 een roman geschreven over klimaatverandering, Den afskyelige (de verschrikkelijke, niet vertaald red.) met een rol voor de verschrikkelijke sneeuwman, de yeti. Clifi, klimaatfictie, zoals we het inmiddels zijn gaan noemen, naar scifi, science fiction. Ik voelde dat ik nog niet klaar was met het thema klimaat en de ecologische crisis, maar clifi schrijven is ook wel een beetje deprimerend met alle teloorgang waarmee dat gepaard gaat. Dus ik bedacht: ik wil óók over iets moois schrijven. Toen bedacht ik dat het over planten moest gaan, planten zijn prachtig en verbazingwekkend, een symbool van leven. Planten zijn van essentieel belang voor ons bestaan, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Voor onze brandstof, medicijnen – zonder planten zouden we hier niet zijn.”

Kwam u zo op uw groenige personages, een met de natuur en het plantenrijk en net zo afhankelijk van licht?

“Ik probeerde eerst vanuit planten en bomen zelf te schrijven. Maar dat was moeilijk en ik bedacht na een paar pagina’s dat het ook weleens heel saai zou kunnen worden. Dus besloot ik toch te schrijven over mensen, maar dan in hun innige relatie tot de planten, bomen en bossen. Zo volg ik honderd jaar lang de leden van een familie om te laten zien hoe onze visie op de natuur door de decennia heen gekanteld is. Maar de echte hoofdpersoon is de roos en hoe die hun levens bepaalt.”

U haalt in uw boek een legende aan, ooit opgetekend door William of Newburgh over een jongen en meisje die in 1150 opdoken in Suffolk: met een groene waas over hun huid, hun haren groen. Was dat uw inspiratiebron?

“Ja, ik kende het verhaal al zo’n vijftien jaar en wist: ooit ga ik dat gebruiken. Dat begint met Zuster en het kind dat Broer en Zuster samen krijgen, het boswezen Esther. Dat is eigenlijk waar mensen in hun reacties op het boek vooral op aanslaan. Rosarium is net in het Nederlands en Noors verschenen en er komen meer vertalingen, maar er is vooralsnog geen belangstelling vanuit Amerika. Misschien omdat ze daar preutser reageren op het taboe waarover ik schrijf, het paren van Broer en Zuster. In de Noordse mythen en sagen komt het juist heel veel voor : een broer en zus die als de wereld is vergaan samen overleven in een nieuwe levensvorm en een nieuwe familie stichten.”

U noemde net een periode van 100 jaar. Maar Broer en Zuster verschuilen zich in een holle eik waar ze in halfslaap wegzakken tot er ‘misschien wel duizend jaren waren verstreken’ en er zijn tsaren en tsarenzoons in het spel dus we gaan nog een stuk verder terug...

“Het is sprookjestijd, je weet niet of het om 1000 of 10.000 jaar gaat dat ze in die eikenboom zaten. De enige concrete tijdsindicaties zijn dat rond het eind van boek één de Eerste Wereldoorlog speelt en in deel twee de Tweede Oorlog woedt. Wat betreft die Pools-Russische oorlog waardoor Broer en Zuster met hun ouders op de vlucht slaan: er zijn op dat grensgebied zoveel oorlogen uitgevochten, ook nu weer wordt er vlakbij gevochten.”

Mensen zouden kunnen denken dat een boek zo breed uitwaaierend als dit, met zulke afwijkende personages, moeilijk is om te lezen. Wat zou u tegen ze zeggen?

“Een elevatorpitch? ‘Een verhaal over een familie van planten, mensen en iets ertussenin’.” Lacht. “Denen zijn het niet gewend, magisch-realistische literatuur van eigen bodem. Als ik een Zuid-Amerikaanse schrijfster was geweest hadden ze het allemaal veel normaler gevonden. Maar ik kan ook niet met droge ogen verklaren dat dit een gemakkelijke boek is. Eerst was het één geheel met veel flashbacks en flashforwards – en nog veel meer personages. Maar op een gegeven moment had ik het met collega’s over Neflixseries waar telkens weer een nieuw seizoen bijkomt. Toen kwam ik op het idee om Rosarium in drie boeken op te delen en me daarin op telkens een ander hoofdpersonage te focussen.”

Toen ik bedacht hoe ik dit boek zou omschrijven kwam ik op ecothriller, omdat er veel plot en suspense in zit, die maakt dat wil doorlezen.

“Ja, daar ben ik het mee eens. En het ís ook een misdaadverhaal, als er lijken worden aangetroffen in de botanische tuin waar mijn botanicus Johannes/Johanne werkt. Ik hou van een goed verhaal. Elk van de drie boeken heeft zijn eigen plot en dan is er nog een vierde die alle drie de boeken omspant.”

U zet ook veel theorie en filosofie over het plantenrijk uiteen.

“Ik moest een hoop research doen naar planten en de geschiedenis van de aarde. Wat ik aantrof was soms meer sprookjesachtig dan wetenschappelijk. Hoe meer ik las, des te interessanter het werd. Ik moest wel een balans zoeken en het boek niet te veel met al die kennis over het plantenrijk overladen. Sommige Deense recensenten vonden het niettemin té. Maar ik vond het heel belangrijk om die kennis over te dragen. Er resteert nog maar zo weinig van wat we ooit wisten over planten, we leren de namen niet meer op school. We zijn zo losgezongen geraakt uit het onderling verbonden weefsel van de natuur en als we ons daarmee meer in verbinding willen stellen, moeten we er meer over leren. Zowel mensen als planten hebben vijf zintuigen en ik heb geprobeerd die bij het schrijven alle vijf te gebruiken, heel intuïtief. Ik hoop dat je met een nieuwe blik door het bos loopt als je Rosarium hebt gelezen.”

Om die onderlinge verbondenheid te versterken, wijst u erop hoe planten kooldioxide in- en zuurstof uitademen en wij andersom; we hebben elkaar nodig.

“We wéten het wel, maar we beseffen het niet. We zijn vergeten hoe verbonden we zijn. Planten zijn zo vreemd en anders, het zijn de moeilijkste wezens op aarde om een relatie mee te krijgen. Maar dat moet wel, ze zijn voor ons van vitaal belang.”

En ondertussen verwoesten wij mensen unieke ecosystemen. Bent u een activist, moeten we Rosarium ook lezen als manifest?

“Ja! Ik houd van activisme! Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in Denemarken was het lang taboe om politiek te verweven in literatuur, maar dat is de afgelopen acht, tien jaar gelukkig veranderd. Ik wil bijdragen aan een verandering en hoop dat mijn boek daartoe inspireert.”

Charlotte Weitze (1974, Kongens Lyngby) is een Deense auteur van fictie, poëzie, liedteksten en toneel. In 1996 debuteerde ze met de verhalenbundel Skifting (Wisselkind), waarvoor ze de Deense Debuutprijs ontving. Weitzes schrijverschap wordt gekenmerkt door haar verkenning van de grensgebieden tussen sociaal-realisme en het buitenwereldse. Haar werk wordt door critici wel vergeleken met auteurs als Karen Blixen, Franz Kafka en Haruki Murakami. Beeld Lea Meilandt