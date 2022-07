Auteur Carolien Spaans: ‘Ik was wel een beetje uitgeschreven over mezelf’

Carolien Spaans: 'Ik denk dat iedereen die van schrijven houdt, in eerste instantie naar fictie neigt.' Beeld RV

In Hofje zonder zorgen schrijft Carolien Spaans over mensen die zoveel van elkaar verschillen dat het een wonder is dat ze op een piepklein oppervlak met elkaar kunnen samenleven. Een compleet ander boek dan haar autobiografische debuut Doet sneeuw pijn uit 2020 over het verlies van haar partner bij een skiongeluk. “Ik moest iets heel nieuws aanboren in mezelf. Mijn eerste boek ontstond vanuit de bittere noodzaak niet te vergeten hoe ons leven samen was geweest, dit tweede boek riep een gevoel van verantwoordelijkheid bij me op: personages tot leven wekken om vervolgens goed voor ze te willen zorgen.”

Heeft u altijd fictie willen schrijven?

“Ja. Ik denk dat iedereen die van schrijven houdt, in eerste instantie naar fictie neigt. Ik ben ook opgegroeid met het idee dat dát schrijven is: een verhaal verzinnen. Toch heb ik juist jarenlang over mijn eigen leven geschreven: in mijn vorige boek, maar ook in mijn columns voor het tijdschrift JAN. Ik was wel een beetje uitgeschreven over mezelf. Ik wilde iets doen met mijn fascinatie voor hoe mensen met elkaar omgaan.

“Ik heb lang in Haarlem gewoond en altijd ademloos naar hofjes gekeken. Eentje in het bijzonder stond model voor dit boek, een prachtig exemplaar midden in Haarlem met een groot groen hek ervoor met goudkleurige punten: Hofje van Oorschot. Wie wonen daar, vroeg ik me af. En hoe gaat dat dan, zo dicht op elkaar? Het lijkt ideaal: je eigen paradijsje in een kleine gemeenschap, maar het heeft ook iets van een gouden kooi. Het leek me een perfecte arena voor een verhaal over verhoudingen tussen mensen die allemaal op hun eigen manier iets van het leven proberen te maken.”

En lukt dat ook?

“Bij elk van de personages speelt er wel iets, onderhuids of juist aan de oppervlakte. Iedereen is heel erg bezig met het nastreven van z’n eigen geluk, het zoeken naar een eigen plek in de wereld. Maar de oudere bewoners in het hofje openen daarbij makkelijker hun armen voor anderen. Dat zijn ze nog gewend van vroeger. Voor de jongere generatie is dat lastiger, ze zijn opgegroeid met het idee dat je verantwoordelijk bent voor je eigen geluk en dat betekent dat ze egocentrischer door het leven wandelen. En eenzamer.”

U boort veel grote thema’s aan: eenzaamheid, uitsluiting, misbruik en suïcidaliteit. Vanwaar die keuze?

“Ik wilde aankaarten wat er speelt in de maatschappij, de dingen die ik belangrijk vind. De vereenzaming van mensen vind ik bijvoorbeeld zorgwekkend, dat is heel ontwrichtend. Net als afnemende tolerantie voor homo’s, en discriminatie. Het gaat denk ik psychisch niet zo heel lekker met mensen in Nederland, of zelfs in de westerse wereld als geheel. Dat is deels een soort monster dat we zelf hebben gecreëerd. Omdat ik zelf ook psychisch wel in de knoop heb gezeten, weet ik hoe verlammend het kan zijn.”

Toch is het geen zwaar boek geworden.

“Nee, helemaal niet zelfs. Ik zet graag humor in om zwaardere thema’s verteerbaar te maken. In mijn eigen leven, maar ook in mijn boeken. Vooral in de dialogen ga ik los, daar beleef ik zelf bij het schrijven het meeste plezier aan. En de suikerzoete titel is natuurlijk ook ironisch bedoeld.”