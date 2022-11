Aukje Dekker kreeg carte blanche van burgemeester Halsema en maakte haar ‘meest feministische kunstwerk’

Margriet Schavemaker (Amsterdam Museum), Aukje Dekker en Femke Halsema. Beeld Françoise Bolechowski

Het is volgens Aukje Dekker haar ‘meest feministische kunstwerk tot nu toe’. Zij maakte Women on top op verzoek van Femke Halsema. De burgemeester, die onder de indruk was van Dekkers vorig jaar onthulde werk voor de Raad voor de Kinderbescherming, gaf de Amsterdamse kunstenaar carte blanche en het Amsterdam Museum trad op als medeopdrachtgever.

“Toen ik de opdracht kreeg om een werk te maken voor de kamer van de burgemeester wilde ik een werk maken over Femke Halsema: de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad,” vertelt Dekker. Ter inspiratie bestudeerde zij de staatsieportretten van vorige burgemeesters, allemaal mannen in keurige pakken. “Halsema wordt heel anders behandeld dan die mannen,” stelt Dekker. “Ze krijgt kritiek op de manier waarop ze praat, haar dunne lippen en wat al niet: uiterlijkheden die niets te maken hebben met haar bestuurlijke functie. Dat soort opmerkingen zou iemand als Eberhard van der Laan nooit krijgen. Er moet er een de eerste zijn, maar wat lijkt het me zwaar als vrouw in die positie.”

Staatsieportretten

Voor haar kunstwerk combineerde Dekker staatsieportretten van Halsema’s naoorlogse collega’s als Gijsbert van Hall, Ivo Samkalden, Feike de Boer, Schelto Patijn en Job Cohen in een fotocollage. Daar overheen plakte ze duizenden strookjes papier met de tekst ‘I have to work harder’ totdat alle mannen verdwenen waren. Onderliggend zijn zij – en de patriarchale traditie – echter nog steeds aanwezig.

Met Women on top – de titel knipoogt naar een seksstandje dat vrouwen meer controle geeft – stelt Dekker het sluimerende en soms openlijke seksisme aan de kaak, waar vrouwen in leidinggevende posities nog steeds mee te maken krijgen. Het werk is een tijdsdocument van de stad en de rol van vrouwen in de politiek en het bestuur. “Vrouwen hebben pas sinds 1919 actief stemrecht en konden zich rond die tijd ook voor het eerst verkiesbaar stellen,” roept Dekker in herinnering. “Daarna hebben we nog een eeuw moeten wachten op de eerste vrouwelijke burgemeester.”

I have to work harder

De tekst ‘I have to work harder’ slaat niet alleen op de extra moeite die vrouwen die in de spotlights staan moeten doen om hun waarde te bewijzen. Of op de zelfkritische blik die steeds meer gemeengoed is geworden. Het verwijst ook naar de toegenomen snelheid van het leven in het algemeen en daarmee is Women on top ook een commentaar op de hedendaagse prestatiemaatschappij.

Het nieuwe kunstwerk wordt onderdeel van de stadscollectie en wordt beheerd door het Amsterdam Museum, zoals alle burgemeestersportretten die worden gemaakt in opdracht van de gemeente. Het komende jaar hangt Women on top in de werkkamer van de burgemeester in het stadhuis, waar het dinsdag officieel werd onthuld.