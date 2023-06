Au Pairs is de adolescentenvariant op Ik Vertrek: verlekkerd kijk je toe hoe ze in zeven sloten tegelijk lopen

Au Pairs, NPO3. Beeld NPO / BNNVARA

Je bent een jaar of 19, jong en onverschrokken en de wereld ligt aan je voeten. Dan krijg je de kans om een paar maanden als au pair in New York te werken. Dat klinkt niet alleen als een droom, maar ook als een ijzersterk televisieformat. En dus startte deze week alweer het vijfde seizoen van Au Pairs, de successerie van BNNVARA op NPO3.

Wederom beloofde de teaser een hoop drama: jengelende kinderen, onredelijke ouders en wanhopige au pairs, huilend in hun selfiecamera. Maar daar was in de eerste aflevering nog weinig van te merken.

Daarin maken we kennis met Bram, een zachtaardige 20-jarige jongen uit Werkendam die zichzelf als panseksueel identificeert. Hij ziet zichzelf al door New York lopen met een koffietje in zijn hand, ‘als een echte diva’. “Amsterdam is eigenlijk te klein voor mij,” zegt hij zelfbewust. (Stukje perspectief: Werkendam telt 11.215 inwoners). Hij belandt bij een gezin met twee kinderen, wonend in een krappe kelder in Brooklyn. “Helemaal gucci,” vindt Bram het desondanks.

Ook au pair Sincha is nogal een karakter. Ze noemt zichzelf ‘wannabe vegan’: “Dat houdt in dat ik plantaardig eet maar wel voor alles open sta. Dus als ik in Peru ben dan wil ik cavia’s proberen en in China zou ik wel hondenvlees proberen. Alleen als het mag hoor, ik ga niet opeens jouw hond opeten.” Dat laatste bedoelde ze als een geruststelling, maar zo kwam het toch niet helemaal over.

Sowieso lijkt Sincha niet direct de ideale au pair te zijn. Waar Bram bij kennismaking met zijn nieuwe gezin meteen naar de kinderkamer gaat (‘ik had in een vorig seizoen gezien dat de ouders dat fijn vinden’) hoopt Sincha dat de kinderen niet tegen haar gaan praten ‘want daar heb ik nu even geen aandacht voor’. Dat worden nog drie lange maanden.

Au Pairs is een soort adolescentenvariant op Ik Vertrek, waarbij je als kijker zowel jaloers bent op de durf van de deelnemers, als verlekkerd kan toekijken hoe ze in zeven sloten tegelijk lopen. De enige vraag die onbeantwoord blijft is waarom iemand het accepteert dat de au pair die op jouw kinderen gaat passen een complete filmploeg met zich meeneemt.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.