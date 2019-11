Ate de Jong ontslagen als regisseur Mijn beste vriendin Anne Frank

Anne Frank (links) en haar vriendin Hannah Goslar spelen op het Merwedeplein in Amsterdam, mei 1940. Beeld Anne Frank Fonds Basel/Getty Images

Het ontslag volgt nadat er al 650.000 euro subsidie is toegekend. Het Filmfonds, de belangrijkste subsidiënt van de Nederlandse film, is eind vorige maand akkoord gegaan met de door de producenten Hans de Weers en Paul Ruven voorgestelde regiewissel. Ben Sombogaart gaat Mijn beste vriendin Anne Frank nu regisseren; het beoogde budget is ruim 2,5 miljoen euro.

De Jong wil een rechtszaak beginnen, want volgens hem was de film er zonder hem niet gekomen. “Het was Paul alleen niet gelukt en met mij erbij is het wel gelukt. Mijn motivatie was ook doorslaggevend bij de subsidietoekenning van het Filmfonds. En er zit ook een auteursrechtelijke kant aan; ik heb veel aan het script gedaan.”

Ruven, die samen met zijn partner Marian Batavier ook het scenario schreef, bestrijdt De Jongs lezing. “Wij hebben niets, maar dan ook helemaal niets gebruikt van wat Ate soms voorstelde voor het script.” Volgens Ruven is er auteursrechtelijk geen zaak. “Toen wij als producenten niet verder wilden vanwege alle door Ate gewenste aanpassingen, zei hij ineens het script ook zo te kunnen draaien zoals het er lag. Dat is natuurlijk geen basis waarop je verder wilt met een regisseur.”

‘Droom aan diggelen’

Volgens het Filmfonds komt het wel vaker voor dat er tijdens de ontwikkeling van een project veranderingen plaatsvinden. Frank Peijnenburg van het Filmfonds: “Een regiewissel is fundamenteel. De producent moet dat gemotiveerd aan het Fonds voorleggen, onderbouwd met een duidelijke visie van de producent en de beoogde nieuwe regisseur. Die stukken zijn door de producent ingediend en daarmee zijn wij akkoord gegaan.”

Zowel De Jong als Ruven betreuren de gang van zaken. De Jong: “Het is nu aan de rechter, maar mijn droom ligt aan diggelen. Ik ben een illusie armer. Toch hoop ik dat het een geweldige film zal worden.”

