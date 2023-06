Astrud Gilberto (1940-2023), zangeres van The Girl from Ipanema, liet ons kennismaken met bossa nova

Astrud Gilberto. Beeld Getty Images

Beweerd wordt wel dat alleen Yesterday van The Beatles meer uitvoeringen kent. Frank Sinatra zong het, Amy Winehouse veel later ook. En The Girl from Ipanema was decennialang standaardrepertoire voor bar- en hotelpianisten waar ook ter wereld. Maar dé versie is natuurlijk van de Braziliaanse Astrud Gilberto. Even ingetogen als sensueel zong zij over het meisje dat op weg naar het strand van Ipanema, een wijk in Rio de Janeiro, alle mannen deed omkijken.

Bossa Nova

The Girl from Ipanema was het nummer dat in 1964 de wereld kennis liet maken met bossa nova, de nog altijd geliefde mengvorm van Braziliaanse samba en Amerikaanse jazz. Een van de grondleggers daarvan was Astrud Gilberto’s toenmalige echtgenoot en gitarist João Gilberto. Op het baanbrekende album Getz/Gilberto, dat hij opnam met de Amerikaanse saxofonist Stan Getz, zong Astrud voor het eerst het nummer dat in de oorspronkelijke, Portugese versie Garota de Ipanema heette.

Intrigerend in Astrud Gilberto’s uitvoering is haar vlakke, maar als gezegd sensuele intonatie. Die schijnbare onbewogenheid wordt vaak verklaard met het feit dat de zangeres in 1964 nog nauwelijks een woord Engels sprak. Opvallend, want als dochter van een Duitse professor in de taalkunde sprak de in Rio de Janeiro geboren Astrud Gilberto meerdere talen vloeiend. Het muzikale talent had ze van haar Braziliaanse moeder, die meerdere instrumenten speelde.

Grammy en succes

Het succes van The Girl from Ipanema, dat werd onderscheiden met een Grammy en waarvan in 1964 meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht, veranderde haar leven compleet. Met João Gilberto verhuisde ze naar de Verenigde Staten, waar de twee zich lieten naturaliseren. Na het stuklopen van het huwelijk had Astrud Gilberto enige tijd een relatie met Getz. In de loop van de jaren zestig nam ze voor het jazzlabel Verve een serie albums op, waarop ze liet horen meer in haar mars te hebben dan alleen The Girl from Ipanema.

Het was wel het nummer dat ze bij elk optreden weer moest zingen. Met dat optreden stopte ze in 2002, waarna ze zich vooral aan schilderen wijdde. Ook zette ze zich in voor dierenrechten. Haar zang was een grote bron van inspiratie voor jongere collega’s als Sade, en Tracey Thorn van het duo Everything But The Girl. In 1996 nam George Michael een duet met haar op, waarvan de opbrengsten ten goede kwamen aan aidsvoorlichting.