Artiesten en bekenden rouwen om Charlie Watts: ‘We gaan je missen, man’

Charlie Watts. Beeld Redferns

‘God zegene je, Charlie Watts. We gaan je missen, man,’ schrijft The Beatles-drummer Ringo Starr. ‘Liefde en rust gewenst aan de familie.’ Elton John noemt het een heel verdrietige dag. ‘Charlie Watts was de ultieme drummer. De meest stijlvolle man die er was en zo’n geweldig gezelschap,’ schrijft de zanger op Twitter.

Paul McCartney noemt Watts ‘een geweldige man’. “Ik wist dat hij ziek was, maar ik wist niet dat hij zo ziek was. Heel veel liefde voor zijn familie,” zegt hij in een video op Twitter. “Ik hou van je Charlie, dat heb ik altijd gedaan, mooie man.”

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 24 augustus 2021

Volgens Bryan Adams is Watts ‘een van de grootste rockdrummers ooit en een echte gentleman’. De band Kiss plaatst een simpele ‘RIP’. De leden van de Britse rockgroep The Who delen een foto van Watts op Twitter.

Icoon

‘Neeeeeeeeeeeeeee!!!! KUT KUT KUT! Rolling Stones-drummer Charlie Watts overleden,’ schrijft NPO Radio 2-dj Jeroen van Inkel op Twitter. Ook KINK-dj Michiel Veenstra baalt van het nieuws. ‘Zo’n icoon waarvan je denkt dat ie er altijd zal zijn,’ schrijft hij.

‘Charlie Watts werd door echte kenners vaak gezien als een onbeholpen drummer. Gelukkig wisten de Stones beter,’ schrijft Henk Westbroek. DI-RECT eert de drummer op Instagram met een foto.

Zanger en tekstdichter Jan Rot wordt er ‘verdrietig van’ en noemt dinsdag een ‘sad day’. ‘Je weet dat het eraan komt, maar toch,’ schrijft journalist Wierd Duk, gevolgd door een foto van de drummer.

Watts overleed in een ziekenhuis in Londen omringd door familieleden. De rockband maakte onlangs bekend dat Watts vanwege zijn gezondheid niet zou meedoen aan de aanstaande Amerikaanse tournee van de band. Hij moest rust nemen na een medische ingreep.