Arti Oeuvreprijs voor kunstenaar Irene Fortuyn

Irene Fortuyn. Beeld Marco Sweering

De Arti Oeuvre Prijs wordt elke vier jaar uitgereikt aan een beeldend kunstenaar wiens oeuvre algemeen erkend, van uitzonderlijke kwaliteit en nog steeds in ontwikkeling is. Een oeuvre dat getuigt van gedrevenheid, dat meer is dan de som der delen en dat een wezenlijke bijdrage levert aan het kunstenveld in Nederland.

Volgens de jury weet Fortuyn een heel diverse praktijk te bundelen in haar kunstenaarschap: ‘zij brengt autonome werken, zoals sculpturen, vanuit haar atelier de wereld in, tegelijkertijd onderhoudt ze een relationele praktijk waarin ze mensen van verschillende expertises en achtergronden bijeenbrengt om methodes te ontwikkelen die als katalysator dienen voor maatschappelijke veranderingen.’

Frivole dubbelzinnigheid

‘Haar oeuvre kenmerkt zich door diepgaand onderzoek, een veelheid aan samenwerkingsvormen en een onbegrensde uitwisseling van ideeën op het grensvlak van kunst, landschap en onderwijs,’ aldus de jury onder voorzitterschap van beeldend kunstenaar en Arti-lid Petra Noordkamp. ‘Haar kritische mentaliteit en de frivole, dubbelzinnige en tegelijkertijd grensverleggende beelden en installaties uit haar beginperiode zijn de grondslag voor een uitzonderlijk oeuvre dat van grote betekenis is zowel binnen het domein van de kunst als daarbuiten.’

De aan de prijs verbonden tentoonstelling We Made It , die tot en met 8 oktober te zien is in Arti et Amicitiae (Rokin 112), viert Fortuyns ‘oeuvre met een missie’ door het uitlichten van de makers achter de maker.

Fortuyn: ‘Interactie met de wereld bestaat uit handen uitreiken, handen aannemen, samenwerken en luisteren. Dat gebeurt buiten, met elkaar, in de wereld en reikt verder dan de witte kubus en het zelf.’