Art Rooijakkers was al goed bezig. En toen kwam het Petervandervorstje

Rooijakkers over de vloer. Beeld -

Moet je er nou blij mee zijn als je in de voetsporen mag treden van de grote baas? Zomaar een vraag die bij Lips opkwam bij het kijken naar Rooijakkers over de vloer.

Vorig jaar kwam Peter van der Vorst aan het hoofd te staan van RTL4. Zijn bloedeigen programma waarvoor hij al tien jaar op visite ging bij BN’ers, deed hij over aan Art Rooijakkers. Van der Vorst ziet sterren werd Rooijakkers over de vloer.

Van de ene op de andere dag werd Art de nieuwe Peter van der Vorst, die zelf al de reserve-Ivo Niehe was. Dan ga je dus dingen zeggen als: “Ik zit hier in die keuken van jou rond te kijken, wát een fijne plek!” En: “Lekkere auto dit!”

Art heeft goed naar zijn voorganger gekeken. Hondsbrutale vragen worden vriendelijk uitgeserveerd met pretoogjes en een jongensachtige grijns. Catherine Keyl – want haar keuken was het – voelde zich meteen op haar gemak. Het ijs was daarvoor al gebroken toen Art de 73-jarige talkshowhost buiten dienst vroeg of hij in de sportschool mocht meegymmen. “Van iemand van 103 moet ik toch wel kunnen winnen.”

Even later volgde nog de ontboezeming dat ze het er best weleens moeilijk mee had gehad dat ze na haar 60ste niet meer werd gevraagd voor presentatieklussen. Art ontlokte haar de verzuchting dat het niet makkelijk was om alleen te zijn sinds haar relatie met de 85-jarige Pieter vorig jaar op de klippen was gelopen.

En toen kwam het Petervandervorstje. “Met een man van 85 heb je toch niet zoveel seks meer?” Lips stelt zich zo voor dat de grote baas heeft gekeken met pretoogjes en een jongensachtige grijns op het gezicht. En bij die ene vraag stond de RTL-directeur juichend op van zijn divan.

