Art Rooijakkers: ‘Net als een marathon - niet meteen je kruit verschieten’

Rooijakkers: ‘Het is een unieke kans die ik krijg.’ Beeld Marco Okhuizen

Een doordeweekse dag in Amsterdam. In restaurant De Plantage, op een steenworp afstand van de studio waar Zomer met Art wordt opgenomen, roffelt Art Rooijakkers met de handen op tafel. “We gaan beginnen,” zegt hij met een grote grijns.

Met die roffel en met die woorden begint het nieuwe zomeravond­programma van RTL4 overigens niet. Simpelweg omdat er geen ­stamtafel is. “Die wilde ik niet,” zegt Rooijakkers. “Omdat het al bestaat. Jeroen Pauw is ongeëvenaard, Eva ­Jinek doet het hartstikke goed, ­Matthijs van Nieuwkerk is de koning. Dan is het toch leuk en interessant om het op een andere manier te proberen?”

Zomer Met Art wordt, sinds zijn overstap van AvroTros vorig jaar, zijn derde programma bij RTL 4 na de spelshow Praat Nederlands met me en Iedereen had het erover.

Geen stamtafel dus, wat gaan we wel zien?

“Verschillende zitjes. Ik beweeg me door de studio. Praat daar met die gast, aan de bar met die en in dat hoekje met die. Het gevoel van een strandtent. Dat de kijker ’s avonds van de barbecue komt en bij ons zijn zomeravond komt verlengen. Daarnaast, als ik zelf eens aan zo’n stam­tafel zit in een van die programma’s, word ik altijd zo ongemakkelijk van zo’n eerste nieuwsrondje. Met al die meningen. ‘Premier May is afgetreden, nou Art wat vind jij van de brexit?’”

Was die setting uw idee?

“Toen ik werd gevraagd voor deze zomeravond, heb ik wel gezegd dat ik ook graag wilde meedenken over de vormgeving. Maar die zitjes, die zijn niet origineel hoor. Vergelijk het een klein beetje met het Top 2000-café. Dat gevoel, die gezelligheid aan het einde van het jaar, dat vind ik tof.”

Hoe gaat u die gezellige zomeravondsfeer in uw programma krijgen?

“Ik heb een vaste zomerdate met wie ik presenteer. Dat is altijd iemand van wie ik vooraf al denk: met haar of hem wil ik op een terras zitten. De zomer is een seizoen waarin het allemaal iets losser en relaxter is, al gaan we ook voor het gesprek van de dag en de verhalen. Natuurlijk hoop je dat de mensen de volgende dag bij de koffieautomaat zeggen: ik hoorde gísteravond toch een verhaal bij Art.”

Hoe groot is de druk? Eerder werd RTL Late Night van de buis gehaald. 22.30 uur is een beladen tijdslot.

“Zo voelt dat voor mij niet. Het is niet dat er niets op het spel staat, maar ik merk dat de buitenwereld erg aan scorebordjournalistiek doet. Winnen, verliezen, lukt het wel, lukt het niet en wat als het niet lukt?”

U klinkt wel heel relaxed?

“Nou, we gaan geen levens redden, hè. Ik ben naar RTL gekomen om verschillende programma’s te presenteren. Dit is er een van. Bij elk programma hoop ik dat het aanslaat. Het is tien weken lang. Ik heb één keer in mijn leven een marathon gelopen – die van New York, dat doe ik nooit meer – en zo zie ik dit programma ook. Doseren en niet meteen je kruit verschieten. Het enige waar we geen invloed op hebben zijn de kijkcijfers. Blijkt het over een paar weken niet of onvoldoende te werken, dan kunnen we altijd nog bijsturen en boetseren.”

U bent niet bang voor het Twan Huyseffect?

“En dat is?”

Dat een talkshowhost niet past bij het programma dat hij presenteert.

“Ik zie mezelf niet als een talkshowhost, dat zijn Jeroen, Eva en Matthijs. Ik presenteer deze zomeravondshow en ga straks gewoon weer andere programma’s doen.”

“Veel mensen kennen mij van Wie is de Mol? Een soort universum dat door de makers wordt gecreëerd. Daarin speelt iedereen een rol, inclusief de presentator. Kun je moeilijk lekker losjes doen. Ik ben ook de Art die uit Brabant komt, met vrienden in de kroeg zit, geïnteresseerd is in de verhalen van anderen.”

Voelt u überhaupt wel spanning?

“Natuurlijk. Ik voetbalde vroeger als jochie bij VV Geldrop. Ik weet nog dat ik in de kleedkamer zat, het buiten keihard begon te regenen en dacht: misschien wordt het wel afgelast.”

“Dat gevoel heb ik al een beetje, maar ik hoop wel dat dat eenmalig is. Maar hé, het is een unieke kans die ik krijg. Ik mag een zomeravondprogramma presenteren. Ik had ook een zomer lang met mijn vrienden op het terras kunnen zitten. En met de tweeling in de tuin.”

Heeft die relaxte houding te maken met het vaderschap?

“Ik denk het wel. Puk en Keesje zijn nu 2 jaar. Dat zijn twee wandelende relativeringen in huis, al doe ik ze daarmee tekort, want ze zijn zo overweldigend meer. Andrea en ik zijn laat ouders geworden. Zij zijn zo’n verrijking, niet in woorden uit te drukken. Natuurlijk hou ik van presteren, maar ik ben mezelf wel minder belangrijk gaan vinden.”

Als het een succes wordt, bent u dan te porren voor een talkshow het hele jaar door, afwisselend met Beau van Erven Dorens bijvoorbeeld?

“Het is thuis deze zomer al passen en meten, plakbandje hier, tape daar. Ten eerste wil ik graag op de eerste rij blijven zitten bij die twee jonge leventjes thuis. Ten tweede kan ik in een restaurant al geen hoofdgerecht kiezen – tapas is een uitkomst. Ik vind het dus veel te leuk om verschillende programma’s te blijven doen.”

Zomer met Art, RTL4, 22.30 uur